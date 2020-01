Las claves para conocer el futuro de Edinson Cavani

Quedan 11 días para que cierre el período de pases en Europa y ese es el plazo para que Atlético de Madrid se haga definitivamente de los servicios del centrodelantero que quiere ya el técnico Diego Simeone: Edinson Cavani.

¿Cuáles son las posibilidades reales de que el "Matador" abandone Paris Saint-Germain, el equipo del que es el máximo goleador histórico con sus 198 tantos? Repasemos el estado de situación:

La molestia de Cavani

¿Se negó a viajar?

Paris Saint-Germain viajó el miércoles a Mónaco para enfrentar al equipo local por la Ligue 1 y Cavani no entró en la convocatoria. El técnico Thomas Tuchel afirmó luego del partido que el uruguayo no integró la delegación porque no estaba al 100% y en una decisión conjunta se optó porque no viajara. Sin embargo, los medios informaron que Cavani, como medida para presionar su salida, se negó a tomar parte de la expedición.