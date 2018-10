Las claves para conocer la acusación de violación a Cristiano Ronaldo

Desde los últimos días de septiembre, Cristiano Ronaldo se ha visto envuelto en una acusación de violación por parte de una mujer estadounidense supuestamente ocurrido en 2009, justo antes de su llegada al Real Madrid.

La denuncia de violación ya se habría realizado en aquel entonces, en junio de 2009 pero en ese momento se habría llegado a un acuerdo entre ambas partes para que el caso no saliera a la luz. Por lo narrado por Kathryn Mayorga, la mujer que sería la víctima, el delantero portugués le habría dado 375 mil dólares.

"La señora Mayorga denunció este abuso sexual el mismo día que se cometió", aseguró el abogado de la modelo. "Una vez que se denuncia un abuso sexual, no existe tiempo límite para presentar una acusación", agregó.

Cuándo y dónde sucedió.

El 12 de junio de 2009 Cristiano Ronaldo habría conocido a Kathryn Mayorga en Las Vegas, donde la invitó a una suite del hotel Palms Casino Resort. Luego de una fiesta en el Rain Nightclub del mismo hotel, fueron a una habitación privada en donde habría sucedido el hecho.

Qué habría sucedido.

En la demanda la modelo contó que Ronaldo la invitó a un jacuzzi, a lo que ella se negó por no tener traje de baño. Por lo que el jugador le habría ofrecido ropa y cuando ella se estaba cambiando él interrumpió estando desnudo y pidiendo una felación. En la denuncia acusa que cuando ella se negó y quiso irse, pero la empujó a la cama y la sodomizó, obligándola a tener "sexo anal sin lubricante ni preservativo. Ella incluso habría gritado que no lo haga.

"Te dije no, no y no, te grité, te rogué que parases. Nunca antes había tenido tanto miedo. Saltaste encima de mí por detrás con un rosario blanco colgando del cuello, ¿qué pensaría Dios de aquello? ¿Qué pensaría Dios de ti?", le habría escrito la mujer al jugador según lo publicado por Der Spiegel.



La demanda.

Posteriormente la modelo hizo una denuncia a la policía local que, aunque no dio el nombre ni la identidad del jugador. Fue sometida a un examen médico en un hospital que detallaron "severas lesiones físicas y emocionales" y una "fuerte depresión".

En ese momento habría habido un acuerdo entre ambos por el cual Cristiano Ronaldo le otorgó 375 mil dólares para que el hecho no saliera a la luz, pero actualmente la mujer afirma a que ella fue presionada a firmar el acuerdo.

Sin embargo, recientemente el juzgado de Nevada volvió a abrir el caso por una nueva denuncia de un largo de 32 páginas por parte de los abogados de Kathryn Mayorga. "Hace más o menos un mes el archivo volvió a abrirse", afirmó uno de los abogados.

"Cuando Cristiano completó el asalto sexual a la demandante, le permitió dejar la habitación disculpándose porque él habitualmente era un caballero", dice el documento publicado por el mencionado periódico alemán.

Qué pide la demandante.

Luego del caso vuelto a abrir, el jugador desmintió el hecho primero a través de una historia en vivo en Instagram. "Lo que han dicho hoy, mentira, 'fake news'. Quieren publicidad a mi costa Es normal, quieren hacerse famosos", apuntó el futbolista de 33 años.

Este miércoles Cristiano se volvió a defender asegurando: "Niego firmemente las acusaciones en mi contra. La violación es un delito abominable que va en contra de todo lo que soy y aquello en lo que creo". "Mi conciencia limpia me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas y cada una de las investigaciones", agregó.

La policía de Las Vegas anunció el lunes que reabrió la investigación sobre las denuncias exmodelo Kathryn Mayorga, en la cual sostuvo que Cristiano Ronaldo la sodomizó a la fuerza el 13 de junio de 2009. A través de eso la modelo habría solicitado 200.000 dólares en daños y perjuicios y con eso pagar el tratamiento que está recibiendo, según aseguró.