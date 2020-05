Claudio Yacob: "Nacional es una institución con alma ganadora"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tiene 32 años, nació en la ciudad de Carcarañá (provincia de Santa Fe, Argentina), debutó en Primera División en Racing de Avellaneda y estuvo ocho años jugando en el fútbol inglés antes de llegar a Nacional. Se trata de Claudio Yacob, el volante central que llegó a jugar Uruguay con muchas expectativas.

“En el último año en Inglaterra no estaba teniendo la continuidad que yo quería y ya habíamos decidido como familia regresar a Sudamérica. Ese fue el motor principal. Tenía otras opciones, pero cuando me llamó Nacional no lo dudamos, se dieron algunas cosas y fue lo que sentí; ni siquiera nos sentamos a negociar, aceptamos lo que nos estaban ofreciendo. No lo dudamos porque uno sabe lo que es Nacional en el continente. El conjunto de cosas hizo que fuera una decisión rápida”, le contó a Ovación Yacob.

Jorge Giordano, secretario técnico de los tricolores, dijo a la llegada del volante que varios meses antes Yacob estaba en el radar de Nacional, que le estaban haciendo un seguimiento. “En 2019 no tuve contactos con Nacional, sí me habían hablado de algunos clubes de Argentina, pero el año pasado no queríamos volver. Fue algo que pasó este último tiempo, que nos dieron las ganas de pegarnos la vuelta para este lado”, señaló.

Yacob tiene tres hijos. La más pequeña tiene apenas un año y aprovechó este tiempo de distanciamiento, y de entrenar en el hogar, para compartir más tiempo con sus hijos. Se considera una persona familiera y que disfruta de darle calidad a ese tiempo.

Claudio Yacob. FOTO: Leo Mainé.

FÚTBOL URUGUAYO. “Ya había jugado en Argentina y tenía en la cabeza que iba a ser similar, de hecho lo es. Sabía sí que iba a ser distinto sobre todo en las canchas, yo venía del fútbol inglés donde inclusive es una liga que hace diferencia con las otras ligas de Europa. Lo sabía y obviamente no me sorprendió, sí te influye en el juego. Sabía también que las instalaciones iban a ser distintas respecto al lado que venía, pero todo eso para mí es secundario. Desde que llegué a Nacional percibí que es una institución que se olfatea con alma ganadora, una institución que arrastra eso como historia. Espero aportarle lo mío a la institución”, analizó el mediocampista argentino, que jugó siete temporadas en el West Bromwich antes de jugar un año en Nottingham Forest.

Yacob comentó lo que le puede aportar a Nacional, club en que pudo jugar tres partidos y anotar un gol antes del parate: “Darle seriedad, orden y equilibrio. Darle la tranquilidad a los volantes ofensivos, a los delanteros, que si pierden la pelota el equipo va a estar bien parado. Aportar mi experiencia, más teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que tiene el plantel”.

“En el fútbol uruguayo se juega mucho a la segunda pelota, ganar el juego aéreo. Es algo parecido y lo experimenté en la Segunda División de Inglaterra, con muchos centros y la segunda pelota. Se juega con todo, pero eso pasa en todas las ligas, todos quieren ganar. Está más que comprobado que los partidos y campeonatos se ganan muchísimo con las pelotas paradas, inclusive equipos como Barcelona o Manchester City hacen muchos goles de pelota parada”, reconoció Yacob.

Así con la calma que juega, también se lo nota a la hora de hablar. Y le gusta ir más allá de lo superficial. Yacob comentó que “lo que más me sorprende de un jugador es la madurez y la inteligencia con la que puede llegar a jugar, ¿viste? Y esa humildad para mantener un equilibrio emocional. Durante mi carrera he visto un montón de jugadores con habilidades, pero no es a lo que más me detengo a admirar. Admiro al jugador que tiene un equilibrio, más allá de jugar bien o mal, darle continuidad y estar siempre en la búsqueda de mejorar. En Nacional hay buena cabeza, obviamente hay jugadores muy habilidosos, con muchas condiciones, después dependerá del equipo a esos individuos darle las herramientas necesarias para que puedan mantenerse emocionalmente, que es lo que hace la diferencia en un equipo y en una carrera”.

Claudio Yacob. FOTO: Leo Mainé.

"Estamos convencidos que nuestra propuesta es la forma que vamos a estar más cerca de ganar los partidos"

Sobre la idea de juego de Gustavo Munúa, Yacob dijo que “me gusta, es una propuesta de ir al frente siempre, como se tiene que hacer representando a una institución tan grande. Todo lleva un proceso. Hay varios equipos que terminan saliendo campeones, funcionando bien, pero que si te remontás al principio de las etapas normalmente no les fue bien. Por ejemplo, a Gallardo al principio le costó hacer pie. Hay que acomodarse, porque es un plantel que venía de otro funcionamiento, a veces cuesta. Estamos convencidos que nuestra propuesta es la forma que vamos a estar más cerca de ganar los partidos”.

El futbolista remarcó: “Primero hay que ganar. Si a mí me das a elegir ganar jugando mal o perder intentando jugar bien... Yo gano, soy un competidor nato, es lo que me alimenta competir, y todo lo que hago y lo que se entrena es para ganar. Vos tenés que ganar, si es de la forma que entrenaste, bueno, mejor, pero sino no pierdas”.

EL PRESENTE. Yacob en poco tiempo se convirtió en uno de los referentes del equipo. Al punto que fue uno de los que integró el grupo de jugadores que hablaron con los dirigentes para analizar cómo continuaría el aspecto salarial por las circunstancias que se están viviendo por la pandemia. De ese tema prefirió no hablar porque “va cambiando semana a semana. Sí te puedo decir que la comunicación es importante y que es clave que en ambas partes haya flexibilidad para vivir en armonía”.

Respecto al regreso a los entrenamientos, Yacob expresó “tenemos ganas pero también están las prioridades, los familiares de la tercera edad son la prioridad. Veremos lo que dicen las autoridades”.

El argentino, respecto a si ve con buenos ojos la vuelta a la actividad oficial en agosto, señaló que “es mucho tiempo si no hubiera habido fallecidos o si no hubiera pasado nada. Pero si hay víctimas, hay contagiados, no hay tiempo que valga. Si hay que tomar el tiempo necesario, se tomará”.

La familia de Yacob pudo llegar justo antes de que comenzara la pandemia, por eso agradece poder estar con ellos. “Estoy acompañando mucho más a mis hijos. Levantarlos, acostarlos, cambiarles los pañales, cepillarles los dientes, vivir esos instantes que pasan rápido y si hay que tirar un colchón para que duerman con nosotros, se hace, je”.

El argentino, que fue campeón del mundo Sub 20 en 2007, confiesa que le gustaría ser entrenador aunque todavía ve de lejos el retiro. Le gusta mucho hablar del juego y analizar los aspectos tácticos; también aprovecha estas semanas para poder estudiar.

Racing, el club donde se formó, está en la serie de Nacional en la Libertadores. “Será un partido especial, tengo muchos amigos ahí, pero haré todo lo posible para que gane Nacional. Racing es algo que ya pasó y por ahora no logro pensar más allá del contrato con Nacional, me planteo metas no muy lejanas y la meta que tengo ahora es lograr algo importante con Nacional, que para eso vine. No creo que esté en mi cabeza volver a Racing, si hubo una posibilidad ya pasó, que fue cuando la negué, ahora estoy muy feliz acá, en una institución riquísima en historia, intentando llevar esa historia tan rica al presente”.