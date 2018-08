Claudio Herrera: "Es mi trabajo, pero no voy a Peñarol a hacer plata"

Parecía que su llegada estaba concretada. Claudio Herrera se acostó en la noche del jueves siendo aurinegro, pero en la mañana del viernes la situación se complicó.

"Rescindí con River el jueves. Para mí era un caso cerrado, hace dos días me dijo mi padre y casi me vuelvo loco. Hablé para salir de River, entendieron mi situación y ahora de mañana me encuentro con esto", expresó el lateral en Las Voces del Fútbol de Radio 1010.

El hecho que desencadenó la incertidumbre en la llegada de Herrera a Peñarol fue la suspensión del chequeo médico que estaba pactado para la mañana del viernes.

"No hablé mucho con mi representante, pero iba a hacer el chequeo médico y me dijeron que no se hacía. Hace años que estoy esperando esta chance y nunca se me había dado. Era algo que sueño desde chiquito y espero que se pueda concretar", agregó.

"Por un lado estoy nervioso y por el otro estoy tranquilo porque sé que puedo jugar en Peñarol y que voy a hacer toda la fuerza para estar ahí. Impedimento mío no va a ser y espero solucionar todo", sentenció el ex-River Plate.

"Al parecer se había complicado en tema de salario, pero creo que no es así porque no lo hago por plata. Es mi trabajo, pero no voy a Peñarol a hacer plata", manifestó Herrera.

Claudio Herrera ahora está a la espera de lo que depare su futuro. Por el momento, se encuentra como jugador libre a falta de un día para el inicio del Torneo Clausura.