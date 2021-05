¿Por qué Claudia Umpiérrez gana 12% menos que los árbitros internacionales?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Enterado de que la Bancada Bicameral Femenina convocará al Consejo Ejecutivo de la AUF para que aclare algunos puntos de lo informado por la árbitro Claudia Umpiérrez en su comparecencia, la cúpula de la dirigencia uruguaya mantuvo una reunión virtual para conversar del tema. La conclusión fue, según se relató a Ovacion, que hay tranquilidad porque entienden que no existe ninguna irregularidad.

Umpiérrez —que fue sumariada por algunas declaraciones públicas y enfrenta una sanción de tres a cinco partidos— informó ante las parlamentarias su posición sobre lo que le ha tocado vivir en su carrera del arbitraje y la preocupación que existe por parte de las legisladoras es que haya un tema de discriminación de género detrás. "Decidimos citar a la AUF para que nos cuente su campana", expresó el martes la senadora Liliam Kechichian.

¿Por qué Umpiérrez informó que gana 12% menos?

Uno de los puntos que más llamó la atención de las expresiones de Umpiérrez fue la denuncia de que gana un 12% menos que el resto de los árbitros. Consultado un integrante del Ejecutivo de la AUF al respecto, señaló que eso no es totalmente verdad. Entonces, ¿por qué Claudia Umpiérrez informó que gana un 12% menos que los árbitros?

Punto uno: es cierto, pero no por decisión de la AUF. Su salario es menor al de los árbitros masculinos aunque solo a nivel internacional. Umpiérrez es internacional, pero solo a nivel femenino, es decir que no puede dirigir partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana ni Eliminatorias en la rama masculina. Sus participaciones internacionales se han limitado a torneos femeninos (excepto en el Mundial Sub 17 masculino de 2019 en Brasil, para el que fue designada junto a Luciana Mascaraña) y con muy buena labor, al punto que arbitró el partido inaugural de la última Copa del Mundo y fue cuarta árbitro en la final. Como curiosidad, ella no puede arbitrar con el escudo internacional de FIFA en el torneo local —algo que sí hacen los jueces masculinos— precisamente por esa razón. Sin embargo, sí puede lucir el escudo en partidos femeninos.



En virtud de esto, la FIFA tiene asignadas categorías salariales y efectivamente la de las árbitros internacionales mujeres prevé una remuneración un 12% inferior a la de los árbitros internacionales hombres. Pero esto, no obstante, se aplica solo en torneos internacionales, según se asegura desde la AUF.

Cuando Umpiérrez arbitra partidos del torneo masculino en Uruguay cobra lo mismo que los demás jueces de Primera Categoría, aunque no como internacional porque no lo es a nivel masculino.



Según se comentó a Ovación, la preocupación mayor que existe es que la ven demasiado enfocada en este tema de una supuesta discriminación o persecución y no tanto en su tarea, pues entienden que tiene un muy buen potencial para seguir creciendo, pero han notado que ha estado desenfocada en los últimos partidos que dirigió y por eso no ha tenido buenos desempeños.