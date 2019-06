Claudia Umpiérrez dará el primer pitazo en París

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La máxima fiesta del fútbol femenino comenzará hoy en París con la presencia de 24 selecciones. Brasil, Argentina y Chile, que debuta, son las representantes de América Latina. Uruguay no pudo clasificar, pero estará bien representado. Claudia Umpiérrez será la encargada de arbitrar el partido inaugural entre Francia y Corea del Sur, que tendrá lugar en el Parque de los Príncipes (16 hs).



El juego entre las locales y las asiáticas se llevará a cabo tras la ceremonia que abrirá la competencia con la actuación de la cantante Jain, quien interpretará varios de sus éxitos, antes de que Umpiérrez de el primer pitazo del Mundial.

“Es una oportunidad que me hace increíblemente feliz. Es la recompensa a mucho esfuerzo. Será el partido más importante de mi vida. Ya viví la experiencia de pitar en un Mundial en Canadá 2015, pero esto lo supera todo con creces”, dijo la uruguaya tras la jornada de entrenamientos a puertas abiertas para la prensa que tuvieron las 26 árbitras y las 47 asistentes procedentes de 42 países distintos.



Tras ese entrenamiento, Pierluigi Collina (presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA) anunció el equipo arbitral del partido inaugural encabezado por Claudia Umpiérrez. La árbitra estará secundada en las líneas por su compatriota Luciana Mascaraña y la ecuatoriana Mónica Amboya. El argentino Mauro Vigliano estará a cargo del VAR.

“Creo que el VAR es una garantía que nos permite arbitrar con más tranquilidad sabiendo que si hay un error grueso por alguna situación que no pudimos percibir en campo hay un compañero para ayudarte. El VAR es bueno para la carrera de los árbitros, porque el error del jugador se perdona, pero el del árbitro no se perdona ni se olvida”, dijo Umpiérrez al respecto.



Para la uruguaya no será la primera experiencia mundialista, pues arbitró en el Mundial de Canadá 2015, donde también lo hizo con Mascaraña, y además participó del Mundial Sub 17 de India en 2017 y en la Copa del Mundo Sub 20 que el año pasado también se desarrolló en Francia.

salud Dos ausencias entre las árbitras Hay ausencias en el cuadro arbitral en Francia. La canadiense Carol Anne Chenard y la asistente china Yongmei Cui no estarán por motivos de salud. La primera tiene cáncer de mama y la asiática problemas cardíacos.