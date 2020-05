Clattenburg cuenta cómo es arbitrarle a Luis Suárez, a Messi y a CR7

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El árbitro inglés Mark Clattenburg (45 años ), que actualmente dirige partidos de la Liga Profesional Saudita y supo ganarse un gran prestigio internacional, contó que cuando le arbitró a Luis Suárez le devolvió les insultos que el uruguayo le decía en español. Reveló que Cristiano Ronaldo le obsequió una camiseta y que por Lionel Messi supo decir: "Oh, dios mío, esto es increíble".

Al contar sus vivencias con los futbolistas, Clattenburg narró lo que pasó con el delantero uruguayo.

“El primer partido que le arbitro jugaba en el Ajax y marcó cuatro goles. Cuando llegué a casa le dije a mis amigos: ‘Qué jugador, es increíble’. Tenía su lado oscuro como Diego Costa, pero tenía mucho talento. Me agradó que el Liverpool lo fichara porque sabía el tipo de futbolista que llegaba a la Premier. Siempre te decías las cosas en español, pero yo había arbitrado en todo el mundo y me conocía los insultos, así que se los devolvía. Eso le sorprendía. La gente habla de las normas del fútbol. Sí, está bien, pero el arbitraje, para mí, tiene que ver más con la gestión de partido y de los jugadores. Debes intentar ayudar al juego y ser lo mejor posible. Tenías que saber manejar a jugadores como Suárez. Si no lo hiciera, le causaría más problemas en el futuro”.

2 Con Lionel Messi

El colegiado inglés también habló de su experiencia con Lionel Messi. “Cuando arbitré por primera vez a Messi realmente me emocioné. Fue un Barça-PSG y cuando estuve tan cerca recuerdo que pensé: ‘Oh, dios mío, esto es increíble. Cuando arbitras tiendes a mirar el balón. Con él, podrías perder de vista el balón. Así que imagínate los defensores… Tuve que cambiar la forma de analizar la situación cuando él tenía la pelota. Es tan hábil que los rivales tratan de detenerlo de diferentes maneras. A veces pisándole el pie, otras cargando en la parte superior del cuerpo… Le advertí en ese partido ante el PSG por pisar a un rival, pero nunca se quejó ni dijo nada. Como árbitro, siempre quería compartir terreno de juego con él porque sabías que el partido podía ser especial”.

3 Con Cristiano Ronaldo

Otro de los futbolistas elegidos por el árbitro internacional inglés es el portugués Cristiano Ronaldo. “Lo que más admiré por encima de todo es su capacidad para mejorar su juego cuando el equipo está en horas bajas. Lo arbitré cuando era joven en la Premier, luego en el Madrid y siempre cumplió. Sabías que estabas compartiendo terreno de juego con un jugador único que podía cambiar el rumbo de un partido en un instante. Y me llevé muy bien con él. Cuando subí iba a subir a por mi medalla después de la final de la Euro de 2016 intentó agarrarme y abrazarme. Ese era el nivel de respeto que nos teníamos. Me fastidió cuando se lesionó al principio de la final porque nos perdíamos a un gran jugador. Pero nunca le traté de manera diferente a otro jugador y creo que por eso tuvimos una buena relación. Después de un partido me encontré una camiseta firmada en mi vestuario: ‘A Mark, mis mejores deseos, Cristiano Ronaldo’. Fue un gesto muy bueno. Creo que nunca le robé tiempo para nada. Tal vez por eso conseguí la camiseta. La primera vez que arbitré al Madrid recuerdo que Casillas recibió el balón desde una esquina y en tres pases marcaron gol. Ni siquiera el balón pasó por el centro del campo. Eso es lo que pueden hacer los grandes jugadores como Cristiano. Es muy rápido y preciso. No me sorprende que el Madrid no sea el mismo sin él. En la final de Champions de 2016 sabía que no estaba muy bien físicamente, pero volvió a ser el show de Cristiano Ronaldo”.