La repercusión en los medios: Del "fracaso" de Barcelona a la "Romantada" histórica

La derrota de Barcelona en la Champions League frente a Roma por 3-0 (4-4 en el global, pero con clasificación de los italianos por el gol de visitante en la ida) fue un balde de agua fría para los catalanes y para el mundo del fútbol. El equipo "Culé" ya no podrá aspirar a levantar las tres copas que este año aspiraba. Roma Alcanzó las semifinales, instancia que no alcanzaba desde 1983/84 en la máxima competencia europea. Los medios internacionales reflejaron lo sucedido en sus tapas.



Uno de los más contundentes fue el diario catalán Sport, que catalogó la caída como "Fracaso sin excusas", habló de "un partido lamentable" de Barcelona y criticó con rigor al entrenador Ernesto Valverde, por plantear "un partido defensivo y no saber reaccionar".



L'Equipe tituló "Romantada", con un juego de palabras para sintetizar la remontada con sabor a epopeya. Marca enfocó con dos eliminaciones. Por un lado, Barcelona. Por el otro, el Manchester City de Pep Guardiola, un ícono catalán.

Buenos días, aquí tenéis la #PortadaAS del 11 de abril de 2018 pic.twitter.com/4KOncn3rVN — AS (@diarioas) 11 de abril de 2018