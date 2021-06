Con dos clásicos incluidos, así se jugará la novena fecha del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de este sábado se disputará una nueva fecha del Torneo Apertura. Será la novena, pero no será una más porque incluirá el choque entre Nacional y Peñarol: el clásico del fútbol uruguayo.

El Gran Parque Central recibirá el choque más importante del Campeonato Uruguayo y donde se miden las instituciones más laureadas en la historia de nuestro fútbol.

De todas maneras, no será el único clásico ya que también se medirán Cerrito y Rentistas en un juego que hace mucho tiempo que no se observa en la Primera División, más precisamente desde 2012.

Así se jugará la novena fecha del Apertura

SÁBADO 3 DE JULIO



- Villa Española vs. MC Torque (11:45) - Obdulio Varela

- River Plate vs. Boston River (14:00) - Saroldi

- Cerro Largo vs. Fénix (16:15) - Ubilla de Melo



DOMINGO 4 DE JULIO



- Deportivo Maldonado vs. Sud América (15:00, a confirmar) - Domingo Burgueño Miguel

- Nacional vs. Peñarol (20:00, a confirmar) - Gran Parque Central



LUNES 5 DE JULIO



- Progreso vs. Plaza Colonia (15:00) - Paladino

- Cerrito vs. Rentistas (19:15) - Charrúa



MARTES 6 DE JULIO



- Liverpool vs. Wanderers (15:00) - Belvedere