Clásicos de formativas: Peñarol se llevó el triunfo por 4-2 en Sub 19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fin de semana de clásicos de juveniles. Este sábado se juegan tres en el Estadio Charrúa (VTV Plus): el de Sub 19 que ya culminó con victoria de Peñarol 4-2 sobre Nacional, el de Sub 17 (11.30) y el de Sub 16 (14.00). Mañana domingo se jugarán el de Sub 15 (9.00) y Sub 14 (11.30) en Las Acacias.

sub 19 Peñarol 4-Nacional 2

El aurinegro hizo gala de una gran contundencia. Aun con menos posesión de pelota logró ponerse 3-0 con doblete de Nahuel De Armas y uno de Diego Méndez, este último (el tercero) con polémica porque pareció haber picado en posición adelantada. El tricolor reaccionó, descontó (Mateo Antoni), se quedó con 10 por la (correcta) expulsión del arquero Ignacio Suárez y al no tener más cambios tuvo que ocupar el arco un jugador de cancha, igualmente puso el 2-3 a los 86' con tanto de Guillermo López, pero un minuto más tarde Brian Mansilla puso el definitivo 4-2.



Con esta victoria Peñarol se mantiene primero y con puntaje perfecto (9), ya que ganó los tres partidos que disputó. Nacional tiene 4 unidades.

sub 17 Nacional 1-Peñarol 0 (parcial)

El tricolor se impone con gol del centrodelantero Dustin Aguirre a los 23 minutos. Nacional llega así a 9 puntos y deja a Peñarol en 4.