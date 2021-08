Clásicos de formativas: Nacional goleó 3-0 a Peñarol en Sub 15

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se disputó este domingo a la mañana el cuarto de los cinco clásicos de Divisiones Formativas entre Nacional y Peñarol, donde el tricolor goleó por 3-0 en Sub 15.

Tras un primer tiempo sin ocasiones de gol en Las Acacias, todas las emociones llegaron en el transcurso del segundo tiempo.

Emiliano Del Pino abrió el tanteador a los 56 minutos con un remate de sobre pique que dejó sin chances al arquero. Luego, Mateo Peralta estiró diferencias. Primero con una muy buena definición a colocar al segundo palo del golero mirasol (69') y luego con un tiro penal (78').



El partido terminó caldeado y al final tuvieron que intervenir allegados y funcionarios de seguridad de ambos equipos para separar a algunos de los protagonistas.



Ahora el global en los clásicos de juveniles quedó 2-2. Ayer, en la triple fecha en el Estadio Charrúa, Peñarol se impuso en Sub 19 (4-2) y Sub 16 (2-1). Nacional, en tanto, ganó 2-0 en Sub 17. Con el resultado de esta mañana en Sub 15, los grandes se repartieron dos triunfos para cada lado.



Solo resta el clásico de Sub 14. El mismo está en juego y empatan sin goles.