Los clásicos de las juveniles terminaron en empate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los clásicos entre Peñarol y Nacional que debieron disputarse ya hace varias semanas, recién se jugaron este miércoles luego de que fuera suspendidos por los incidentes registrados en el clásico de fútbol femenino de mayores.

Desde la AUF, en su momento, se tomó la decisión de aplazarlos teniendo en cuenta los disturbios que se registraron en el Gran Parque Central en el juego donde Peñarol se impuso ante Nacional y se coronó campeón del Apertura.

Es por dicha suspensión que los clásicos de juveniles se llevaron a cabo este miércoles y ambos terminaron con empate 1-1. Tanto en Sub 16 como en Sub 19, las chicas no se sacaron ventaja y fueron las tricolores las que salieron mejor paradas.

A primera hora, en el Complejo Rentistas, hubo clásico por la Sub 16 y el encuentro finalizó 1-1. Con este resultado, Nacional continúa siendo el líder momentáneo del certamen acumulando 29 unidades.

A segunda hora, también el complejo del Bicho Colorado, también fue empate 1-1 en la Sub 19 y también fueron las chicas tricolores las que salieron mejor paradas. Pese a que con un triunfo quedaban líderes en solitario, la unidad las dejó punteras junto a Liverpool sumando 28 puntos.