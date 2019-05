Clásicos de formativas: Nacional ganó en Sub 19 y hubo empate en Sub 17 y Sub 16

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado se disputaron tres clásicos de divisiones formativas. Como saldo hubo una victoria de Nacional y un empate sin goles.

En el encuentro de primera hora, el tricolor Sub 19 derrotó a Peñarol por 2 a 1. Los goles fueron de Santiago Ramírez y Martín Satriano para el equipo vencedor y de Sergio Núñez para los aurinegros.



A segunda hora se disputó el clásico Sub 17. El partido terminó con un empate a 0.



En el partido de Sub 16, Nacional y Peñarol igualaron 1 a 1 con un gol de Lisandro González para los albos y de Mateo Urrutia para el carbonero.



Mañana domingo continuarán los clásicos de formativas: a las 9 de la mañana será el de Sub 15 y a las 11 el de Sub 14.