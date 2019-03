Los clásicos en cancha de los grandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Falta mucho. Pero el tema volvió al tapete tras una entrevista que Federico Buysán le hizo al presidente de Peñarol, Jorge Barrera, en Sport 890. Que los clásicos de esta temporada, se jueguen en los escenarios de los grandes. Hoy por hoy, parece una utopía, más por las exigencias que siempre pone la comisión de seguridad y la propia policía, que por los hechos en sí.

Ya es hora que los grandes puedan llevar esa fiesta a sus estadios después de los millones que destinaron para dejarlo en condiciones, con palcos, tribunas y comodidades del primer mundo.

No sería justo que se les impidiera jugar en su casa. Si Nacional pudo recibir a Boca Juniors (con hinchada visitante) no veo porqué no podría llevar a Peñarol (sin hinchas) al Gran Parque Central y si el aurinegro jugó ante Palmeiras (con “torcida” complicada) en el Campeón del Siglo, perfectamente podría fijar su escenario para jugar ante el tricolor (sin hinchas) en su escenario.

Lo lógico sería que ambos pudiesen ceder una tribuna para los hinchas visitantes, pero eso no va a suceder.

Sólo con hinchas locales, perfectamente podrían jugarse los clásicos en los escenarios de los grandes. No sólo recaudarían más dinero, sino que se verían las tribunas colmadas y no como viene pasando en los últimos clásicos que el pulmón de la Olímpica es mayor a los hinchas.

Hay que dar el paso de una buena vez. Si los argentinos pudieron hacerlo, aquí debería hacerse, siempre y cuando la policía y la comisión de seguridad, no se laven las manos.