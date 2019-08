Clásico violeta: Defensor Sporting venció a Danubio 3 a 1 y volvió a ganar tras 4 partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defensor Sporting se llevó tres puntos en el clásico ante Danubio, tras derrotarlo por 3 a 1 en el partido que se disputó el domingo en el Estadio Luis Franzini, rompiendo una racha de cuatro partidos sin ganar.

Una buena actuación del arquero violeta Sebastián Fuentes sumado al aprovechamiento de las llegadas sobre el arco franjeado solventaron el triunfo violeta.



Danubio tuvo seis ocasiones claras de gol, convirtiendo solo una. otras tres fueron salvadas de Fuentes y las dos restantes terminaron golpeando el travesaño.



A los 15 minutos de juego, cuando Danubio ya acumulaba alguna jugada peligrosa en el arco rival, un córner de Luciano Boggio encontró la cabeza de Matías Malvino, quien logró poner el 1 a 0 para Defensor Sporting.



Sin embargo, los franjeados reaccionaron rápido a los 18 minutos gracias al juvenil Juan Manuel Gutiérrez, quien logró anticipar al veterano zaguero Hernán Menosse para recoger un pase bajo de Briam Acosta. El resultado fue el empate transitorio en el Franzini.

A los 29 los dirigidos por Ignacio Risso volvieron a ponerse en ventaja. El Tata González logró recoger una pelota al borde del área y rival y remató de sobrepique con pierna izquierda, convirtiendo el 2 a 1.



Danubio salió desde el vamos a buscar el empate pero si éxito. Nuevamente se encontraron con un Fuentes de brillante actuación que le ahogó gritos de gol a Gutiérrez y Grossmüller.



Hasta que a los 62 llegó el penal para Defensor Sporting que terminó sentenciando el encuentro. Boggio desbordó por la banda izquierda y tiró la pelota al medio. Al borde del área la recibió el recién ingresado Martín Correa, que remató al arco pero la pelota fue desviada con la mano por Ernesto Goñi. El árbitro Gustavo Tejera sancionó el penal y amonestó al defensa franjeado.



El argentino Mariano Pavone fue el encargado de rematar y de transformar en gol el penal. Y así lo hizo, anotando a los 63 minutos el 3 a 1.



Ese gol fue lapidario para los danubianos, que si bien lograron generar alguna chance más sobre el arco rival, no fueron lo suficientemente peligrosos para preocupar a Fuentes.



Defensor Sporting puso fin a una racha de cuatro encuentros sin obtener una victoria, algo que no pasaba desde la primera fecha del Torneo Intermedio, cuando derrotó a Nacional 2 a 1.



Danubio, en tanto, llegó a seis encuentros sin poder sumar de a tres, convirtiéndose en el único equipo que aún no pudo ganar en el Intermedio.