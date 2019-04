La fijación del CDS quedó en manos del Ministerio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Representates de Peñarol, Nacional, AUF y el Ministerio del Interior se reunieron en el Campeón del Siglo con la intención de empezar a trabajar de cara al clásico que los aurinegros quieren que se dispute en su escenario deportivo.

Luego de la misma, la sensación que quedó en ambas instituciones deportivas es que deberán esperar la decisión final del Ministerio, aunque las chances de que se juegue en el escenario mirasol son muy importantes.

Desde Peñarol consideran que las condiciones están dadas para poder disputar este duelo ya que el equipo aurinegro supo recibir duelos de Copa Libertadores muy importantes y desde Nacional entienden que la posibilidad es buena, pero que lo que necesitan las garantías necesarias.

Son justamente esas garantías en el ingreso y en la salida de los hinchas de Nacional que puedan llegar al Campeón del Siglo, que ya había asegurado Bonomi que iban a estudiar, es en las que se basan los tricolores y que esperan lleguen desde el Ministerio del Interior para disputar el duelo clásico.

Tras la reunión que duró poco más de una hora quedó claro que habrá visitantes. Ambos clubes lo quieren y aunque esto se aceptó, se solicitó que la cantidad de entradas sea menor a la que Peñarol buscaba otorgarle a Nacional.

Como había informado Ovación, desde el equipo aurinegro existía la idea de ofrecerle 4.000 entradas a los hinchas tricolores, aunque esa cifra deberá disminuir ya que se solicitaron por temas de seguridad que las mismas sean 2.000.

"Los técnicos en materias de seguridad entendieron que la cantidad de entradas debían bajar. Queremos que sea con visitantes, después el tema numérico es secundario, aunque pueden minimizar los riesgos", aseguró Gastón Tealdi uno de los delegados aurinegros en la reunión.

"La definición de que el Campeón del Siglo reciba el clásico no está dada todavía porque Nacional planteó que quiere garantías en la seguridad. El Ministerio se llevó recomendaciones de la AUF para establecer el operativo, pero lo cierto es que las condiciones están dadas y se seguirá trabajando", agregó Tealdi.

En relación a que el duelo del Clausura sea en el Parque Central, Tealdi manifestó: "Yo creo que va estar fijado también. La Mesa es la que determina dónde se disputan los partidos y por eso se le solicitó a Nacional que presente una carta a la Mesa y fije su estadio".

¿Con qué sensaciones se fue Nacional?

Enrique Campos, representante tricolor en la reunión, manifestó luego de la misma: "Nos llevamos una sensación positiva porque estuvimos que es un paso enorme. Escuchamos y fuimos escuchados. Dejamos en claro muchas cosas relevantes y dependemos de decisiones y garantías que nos otorgue el Ministerio".

"Al ser consultados sobre si nos podían dar esas garantías, se nos respondió que no conocían cierta información y que por eso no no podían dar una respuesta inmediata", sentenció Campos.

Campos también aclaró: "Acá Nacional no es que quiera asegurarse que el clásico del Clausura sea en el Gran Parque Central, solo queremos y creemos que ambos equipos deben tener los mismos derechos a nivel de instituciones y de parcialidades".

Al ser consultado sobre una próxima reunión, Campos manifestó que "no se estableció una fecha, aunque Rafael Peña (representante de la seguridad de AUF) dijo que cuanto antes, mejor".