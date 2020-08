El uno por uno clásico de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Kevin Dawson

Poco por hacer en el gol de Gonzalo Bergessio ya que el cabezazo fue prácticamente a quemarropa y de hecho llegó a desviarla. Unos minutos antes había protagonizada una muy buena doble atajada. En el complemento, prácticamente lo te dispararon, pero en la más clara de Nacional tuvo una gran atajada.

Giovanni González

En el primer tiempo, el lateral no subió tanto como uno se podía esperar. Cuando lo hizo, fue con criterio, pero le faltó esa ayuda a Matías de los Santos por la banda derecha del ataque aurinegro. Con un Nacional replegado, en el complemento fue más y mejor por derecha.

El uno por uno clásico de Nacional By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN El uno por uno clásico de Nacional

Gary Kagelmacher

Pese a que era offside, tuvo una jugada muy clara de gol en la última pelota del primer tiempo. Tras un disparo que pifió un compañero, la pelota le quedó a él y su remate dio en el vertical. En el complemento tuvo poco trabajo ya que Nacional atacó poco.

Rodrigo Abascal

Bastante impreciso, cometió la falta que generó el tiro libre previo al córner del gol y además perdió a Bergessio en el gol de los tricolores. En la salida con la pelota no falló. Al igual que su compañero de zaga, en el segundo tiempo no tuvo demasiado trabajo.

Joaquín Piquerez

Otro que no la tuvo fácil para ir al ataque teniendo en cuenta que por esa banda Nacional tenía a Santiago Rodríguez que puede complicar. Pese a que su faceta es más ofensiva que defensiva, no desentonó en la marca. En el resto del partido no gravitó tanto, pese a que una de sus pocas jugadas estuvo cerca de terminar en gol.

Jesús Trindade

Se recostó bastante sobre la línea de zagueros y de hecho un poco más de lo que uno podía esperar. Volvió a mostrar su buen pie con pelotas largas para los atacantes. En marca, prolijo. En el complemento fue mucho más polifuncional ya que terminó jugando como lateral izquierdo y yendo al ataque.

Krisztián Vadócz

No entró en contacto con la pelota de la manera que Peñarol lo precisaba en el primer tiempo. El húngaro se encargó del balance, pero sabe que si él juega con el esférico puede complicar con balones bien jugados y de hecho lo demostró en el complemento con buenos pases en cortada.

Matías de los Santos

De los volantes, fue el que más pasó desapercibido. El joven mediocampista se encargó más de la marca que de ir al ataque y eso también le jugó una mala pasada a la ofensiva mirasol. No salió al complemento.

Facundo Pellistri

Rápido y muy peligroso para la defensa de Nacional. Desequilibró con su buen juego y generó varias infracciones que le dieron pelotas peligrosas a Peñarol que no fueron bien aprovechadas. Para el segundo tiempo pasó a jugar por derecha y eso generó que sea mucho más peligroso todavía. Fue de los que más quiso y el que más dolor de cabeza le generó a Nacional.

David Terans

Se animó a patear desde lejos, pero sin mucho efecto. Se encargó de las pelotas quietas, pero no las ejecutó de la mejor manera. Podía dar mucho más en ataque y lo terminó dando, al punto que marcó el gol con el que terminó empatando el juego.

Matías Britos

El que más quiso en el primer tiempo. Peleó cada una de las pelotas que le llegaron y de hecho generó la chance más clara con un cabezazo en palomita que pasó apenas afuera del arco tricolor. Eso sí, cometió un grave error en el complemento que le valió la roja.

Cristian Rodríguez

El "Cebolla" puso fuerza de empuje en el mediocampo. Fue al ataque cuando era necesario y también regresó para ayudar en la marca cuando el equipo lo precisó. Correcto ingreso para el capitán mirasol.

Xisco

Pudo hace poco en ataque. Ingresó a falta de nueve minutos para el final y prácticamente no entró en contacto con la pelota y a su vez jugó muy solo porque ya se había dado la expulsión.

Denis Olivera

Jugó muy pocos minutos e ingresó en lugar de Terans para renovar el aire en la ofensiva. Ayudó en defensa, pero poco pudo hacer de mitad de cancha hacia adelante.