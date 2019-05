Por un clásico en paz: presidentes, capitanes e hinchas de Rampla y Cerro juntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los presidentes de Rampla Juniors y Cerro tienen un grupo de Whatsapp. Lo creó el picapiedra Ignacio Durán, quien luego agregó a los capitanes de ambos equipos, el albiceleste Richard Pellejero y el rojiverde Edgar Martínez y a dos reconocidos hinchas de ambos clubes, Marcel Keoroglian y Rafael Cotelo.



Allí, en el grupo surgió la iniciativa de que los seis se juntaran en la fortaleza, un lugar emblemático de un barrio donde familiares y amigos se dividen cuando se juega el clásico. La idea fue enviar un mensaje de paz antes de una nueva edición del clásico de la Villa que se disputará el próximo sábado en el Olímpico.

“Todo lo que sea para que la gente entienda que se trata sólo de un partido de fútbol, siempre está bueno. Lo que queremos los jugadores es que esta fiesta no salga del barrio. Sea en un estadio o en otro, en el barrio el clásico se disfruta el doble”, afirmó Richard Pellejero, el capitán de Cerro.



“Siempre digo que tengo colegas, compañeros y amigos en todos los cuadros y Rampla no es la excepción. Con Edgar, jugamos juntos en otro equipo”, agregó Pellejero sobre Martínez, el capitán picapiedra.



“El fútbol tienen tres resultados y uno siempre quiere ganar, pero hay gente que no lo entiende así y por eso este tipo de movimiento está muy bueno. Se trata sólo de 90 minutos de juego y todo termina ahí. Después nosotros con los jugadores de Rampla nos vemos en la vida y nos damos un abrazo”, finalizó Pellejero.

“Esperamos que sea una fiesta para todo el barrio y que se pueda disfrutar tanto adentro como afuera de la cancha”, dijo, por su parte, el capitán de los rojiverdes. “Esta idea está muy buena para generar un buen vínculo entre nosotros. Adentro de la cancha somos rivales, pero somos colegas en la vida y estamos todos del mismo lado”, añadió Martínez.



“Esta es una semana diferente, lo he palpitado desde juveniles. El hincha lo siente diferente, y va disfrutando día a día”, finalizó el defensa, quien bromeó diciéndole viejo a Pellejero, aunque él tiene 40 años, tres menos que el volante de Cerro.

Capitanes. Richard Pellejero de Cerro y Edgar Martínez de Rampla Juniors. Foto: Leonardo Mainé.

HINCHAS. “El presidente nos hizo esta invitación y me pareció una buena iniciativa para dar un puntapié a la semana clásica. La idea es que se viva con pasión, con mucha alegría y en paz. Con la hermandad de una familia, como somos todos acá en el Cerro”, afirmó el artista Marcel Keoroglian. “Si en este caso estoy representando a la gente de Rampla, a los hinchas, es un gran orgullo para mí. Una hinchada que demuestra en cada partido una determinada forma de ser. La de ir a alentar sin violencia ni enfrentamientos”, agregó Keoroglian quien ve muy bien a su equipo desde la llegada de Rosario Martínez. “Saben a lo que quieren jugar. Les tenemos mucha fe y creo que vamos a ganar”, aseguró.



“No me creo representante de la hinchada, pero estar acá es un honor, un orgullo. Ya que nunca tuve las aptitudes para entrar a la cancha, el rol que me tocó jugar es el de hincha. Y por esta ocasión estar representando a los hinchas, es como ser el delegado de la clase en la escuela”, manifestó “Rafa” Cotelo. “Que los líderes institucionales y los líderes dentro de la cancha se junten es para prestarles atención”, añadió el comunicador.



“Tengo muchos amigos de Rampla y también algún familiar y ya empezaron a llegar los mensajes y las cargadas. El sábado tuve un cumpleaños de 15 y aunque los de Cerro éramos mayoría, los de Rampla sacaron camisetas, pero al final terminamos todos bailando el trencito”, contó Cotelo.

CAPTURAS. “Me gustaría que después del partido se difundieran las capturas de pantallas del chat de nuestro grupo, para que la gente mire que yo le tomo el pelo a Graciela y ella a mí. Creo y estoy convencido que el fútbol es eso, alegría y queremos vivir la fiesta en paz. El que pierda se irá derrotado y más nada. Esto sigue. No es posible que por 90’ a la gente se le vaya la vida. Queremos empezar a cambiar ese concepto y dar otro mensaje. Y que el clásico de la Villa sea un ejemplo”, dijo Ignacio Durán, el creador del grupo de Whatsapp.



“Ojalá que el sábado gane Rampla y me voy a recontra enojar si no se da, pero el fútbol es otra cosa. Me llena de orgullo que hoy nos saquemos estas fotos juntos, sosteniendo cada uno la camiseta del rival”, finalizó “Nacho”.



“Queremos generar este tipo de cosas y aceptamos enseguida la invitación que nos hizo ‘Nacho’. Intercambiamos camisetas porque todos queremos que sea una gran fiesta. Esperamos celebrar la fiesta del barrio en paz”, afirmó mientras tanto, Graciela Castro.

Titulares. El picapiedra Ignacio Durán y la albiceleste Graciela Castro. Foto: Leonardo Mainé.