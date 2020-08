Nacional 1-Peñarol 1: El aurinegro aun con 10 hizo algo más para ganar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El tan esperado clásico tuvo un inicio complicado. Por un lado, porque la niebla impide ver con claridad lo que ocurre en la cancha, más allá de que a nivel de campo los jugadores no tienen inconvenientes con la visibilidad. De cualquier manera, lo que se pudo apreciar en los primeros minutos fue a un Peñarol mejor parado que Nacional, con más juego asociado e incisivo por las bandas.

Así, el carbonero generó las dos situaciones más claras en los primeros 15', ambas cabezazos de Matías Britos: uno que contuvo Luis Mejía y otro, desde afuera del área, que se fue al lado del caño.

Nacional - Peñarol: cinco claves de cada equipo para el clásico By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Nacional - Peñarol: cinco claves de cada equipo para el clásico

Facundo Pellistri complicó mucho con su velocidad a un Mathías Suárez que recurrió a las faltas para detenerlo, caminando al borde de la cornisa en el umbral de la tarjeta amarilla hasta que finalmente la vio.

Como sea, el tricolor contuvo los embates rivales y justo cuando la niebla comenzó a levantarse, Nacional llegó al gol. Córner de Neves desde la derecha y cabezazo potente de Gonzalo Bergessio, ganándole en el salto a Rodrigo Abascal, para vencer las manos de Kevin Dawson y anotar el 1-0, un gol que todo hincha esperaba porque fue el primero del capitán en clásicos.

No pareció justo que Nacional se pusiera en ventaja, porque Peñarol había sido un poquito más. Pero los goles se hacen, no se merecen. Y si bien el aurinegro lo mereció, no lo pudo concretar en la última jugada del primer tiempo, cuando Gary Kagelmacher de frente al arco y solo con Mejía, mandó el balón al caño.

Nacional se fue en ventaja al descanso, aunque con muchas dudas desde lo defensivo, esas mismas que generó en la pretemporada. Para Peñarol el problema volvió a ser la falta de gol. En definitiva, luego de 45 minutos el clásico confirmó lo que se vio durante la preparación: un tricolor endeble atrás y contundente arriba y un aurinegro sin definición.

Segundo tiempo

Ante la adversidad en el resultado, Pablo Forlán (el técnico de Peñarol ante la suspensión de su hermano Diego) reaccionó ya en el entretiempo al ordenar el ingreso del "Cebolla" Rodríguez. El capitán aurinegro entró por Mathías De los Santos, en tanto el tricolor retornó sin variantes.

La variante le hizo muy bien a Peñarol, que logró otra chispa. Parado como doble cinco junto a Krisztián Vadocz, el "Cebolla" comenzó a lanzar a Piquerez y a Pellistro por la punta izquierda y así el aurinegro se acercó al empate, el que tuvo precisamente en los pies del capitán a los 53', aunque su remate salió cruzado y al lado del caño.

El empate a esa altura ya era merecido para Peñarol y la verdad que daba la sensación de que caería en cualquier momento. Sin embargo, todo cambió en el minuto 62 con la expulsión de Matías Britos, perfectamente decretada por Christian Ferreyra, pues el delantero le pegó con los tapones en la cara a Mathías Suárez al estirar la pierna en busca del balón y poner en riesgo el físico del rival.

Obligado a ir a buscar el gol, Forlán mandó a Xisco a la cancha por Piquerez para mantener el mayor peso ofensivo posible. Munúa reaccionó con una triple variante: al campo Armando Méndez, Trasante y Ocampo por Suárez, Carballo y Santiago Rodríguez.

Peñarol quedó con un 4-2-3 (Trindade pasó al lateral zurdo) y Nacional siguió igual, porque solo cambió puesto a puesto.

Los cambios no mejoraron a Nacional. La insolvencia defensiva continuó y Peñarol, aun con uno menos, siguió siendo más peligroso e insistiendo. Merecía el empate y lo logró a los 80' con gol gol de David Terans, quien aprovechó una mala salida de Mejía para convertir.

Instantes después del gol, Nacional llegó por primera vez en el complemento y estuvo cerca de anotar tras un remate que hizo volar a Dawson, quien terminó mandando la pelota al córner.

Los aurinegros se empezaron a conformar con el empate y los tricolores no fueron claros para volver a ponerse arriba, por lo que el juego terminó 1-1 en el Estadio Centenario. No hubo ganador, pero si uno mereció llevarse los tres puntos, ese fue Peñarol.