“Fueron 15 días de trabajos muy buenos y de buena calidad, pero más que nada por la predisposición de los jugadores que fueron mentalizados para lo que es este tramo del año que después es lo que pesa a lo largo de toda la temporada. Tenemos que tratar de agarrar forma lo más rápido posible porque se vienen partidos importantes, si bien es un amistoso, el del lunes es un clásico y tiene su importancia. Llegamos bien porque el trabajo realizado en Miami fue muy bueno”, dijo Diego López en el Aeropuerto de Carrasco.

“Fueron 13 días de intenso trabajo y de gran calidad, más que nada por la predisposición de todos los jugadores que fueron mentalizados para hacer este trabajo que pesa mucho pero que es clave para el resto del año”, dijo Diego López, entrenador de #Peñarol pic.twitter.com/VBsGMDKFIH — Enrique Arrillaga (@arrillagae) 16 de enero de 2019

El entrenador de Peñarol habló acerca de las posibles incorporaciones y hasta se permitió bromear con los periodistas allí presentes: “Saben más ustedes que yo (risas). La verdad estoy en permanente contacto con el Tío (Carlos Sánchez, el Gerente Deportivo) y los dirigentes, pero queda entre nosotros”.

Acerca de lo que le dejó la pretemporada en Estados Unidos, el “Memo” contó que “las conclusiones son buenas y más allá de los jugadores que vengan, lo importante es que no van a llegar 10 jugadores ni se desarmó el plantel que fue lo que pedimos ya que si eso pasaba teníamos que armar un plantel nuevo y no era la idea. Van a venir pocos jugadores y la verdad que estos días en Miami fueron muy buenos para ver a los que están porque me gustó mucho el trabajo del profe (Alejandro Valenzuela) y ver cómo se brindaron los jugadores, desde el “Cebolla” que es el capitán hasta los más jóvenes. Y eso es destacable”.

Consultado por el tema Viatri, Diego López dijo que “a Lucas ya lo conocemos y estamos esperando, pero prefiero hablar de lo que tengo hoy en el plantel”.

“Tenemos un plantel armado y van a venir pocos jugadores”. Así de claro fue Diego López ahondando en el tema altas de #Peñarol pic.twitter.com/nqVmYGya8Y — Enrique Arrillaga (@arrillagae) 16 de enero de 2019

Por otra parte, el entrenador carbonero dijo que “más allá que el del lunes es un amistoso, es un clásico y tiene su importancia. Los clásicos hay que jugarlos y ganarlos. Nos preparamos sabiendo que el primer partido del año es ese y creo que llegamos de buena manera”.