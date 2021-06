Clásico: al árbitro Gustavo Tejera no le tiembla el pulso a la hora de sacar tarjetas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Llegó la novena fecha, la más esperada desde que se sorteó el fixture del Campeonato Uruguayo. Este domingo a las 16 horas se jugará el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central y el encargado de impartir justicia será Gustavo Tejera.

El árbitro tiene 33 años y es internacional desde 2018, aunque hizo su debut en competencias de la Conmebol a nivel mayor en febrero de 2019 en un partido entre Unión La Calera y Chapecoense (0-0) por Copa Sudamericana. En la Primera División del fútbol uruguayo debutó el 12 de abril de 2015 en el partido entre Defensor Sporting y Racing que finalizó 2-1 con resultado a favor de la violeta. Un mes antes había tenido su primer partido en Segunda en el empate sin goles de Cerrito-Miramar.

Tejera tendrá su primer clásico oficial este domingo, ya que su único antecedente arbitrando un choque entre los grandes fue en 2019, en el torneo de verano que se llevó a cabo en el Estadio Centenario, partido que es recordado por los incidentes que protagonizaron el "Lolo" Estoyanoff y Luis Mejía después de que el delantero mirasol se tropezase con el arquero y terminase en el piso.

Casualmente, dos años después ambos jugados son compañeros y forman parte del plantel de Fénix. Aquel clásico finalizó 2-0 para el aurinegro con goles del "Toro" Fernández y Agustín Canobbio.

Pero Gustavo Tejera ya está acostumbrado a lidiar con los llamados grandes y no le tiembla el pulso por tener que mnostrar tarjetas. Fue él quien expulsó a Ariel Nahuelpan y a Martín González del partido por la séptima fecha ante Rentistas, hace solo 17 días.

Su último partido fue este martes en el duelo entre Wanderers y Cerrito, encuentro en el cual se llevó la mano al bolsillo en 10 oportunidades: mostró ocho amarillas y dos rojas (Cerrito). Un episodio similar en cantidad de tarjetas a cuando fue juez de la Supercopa Uruguaya en 2020 durante el encuentro Liverpool-Nacional, en el que sacó la misma cantidad de cartulinas.

Aunque Tejera no parece ser querido por todos, ya que el 13 de mayo de 2019 su auto amaneció vandalizado en la puerta de su casa, tras ser quien pitara en el partido entre Nacional y Progreso el 4 de mayo de ese mismo año. Pero eso no detuvo al juez, que desde allí ha tenido cada vez más continuidad en su rol y no piensa dejarse intimidar.

Santiago Fernández y Mathías Muniz serán quienes acompañen al árbitro en la tarea de impartir justicia este domingo en el clásico; Daniel Rodríguez tomará el lugar de cuarto árbitro y Christian Ferreyra, otro de los árbitros que se barajaba para mediar en este encuentro, estará a cargo del VAR. Además, será la primera vez que Tejera se acompañe de dicha herramienta en el rol de árbitro principal para este debut en un clásico oficial.