Clásico: el domingo 8 de marzo pero con firme chance de ser en Maldonado

Ya es definitivo: el clásico por el Torneo Apertura, correspondiente a la cuarta fecha y previsto para el domingo 8 de marzo, no se jugará en el Estadio Centenario y Nacional propuso a la Mesa Ejecutiva disputarlo ese mismo día en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

El Consejo de Liga de la AUF decidió que para esta temporada el enfrentamiento entre Nacional y Peñarol no se digitaría y han sido más los problemas que las soluciones que provocó tal determinación. El sorteo efectuado el domingo, en el que se definió el calendario local para 2020, determinó que el principal partido del fútbol uruguayo se jugará en la cuarta fecha. Eso llevado al almanaque significa que será el domingo 8 de marzo.

problema 1 Sobrecarga para los grandes

En la semana previa al clásico Peñarol debe jugar por Copa Libertadores como visitante el martes 3 de marzo en Curitiba ante Athético Paranaense y Nacional el jueves 5 también afuera, en su caso en Lima ante Alianza. Luego ambos afrontarán el clásico y volverán a jugar por Copa en la semana siguiente, aunque de locales: los aurinegros el martes 11 en contra Jorge Wilstermann y los tricolores el miércoles 12 ante Estudiantes de Mérida.

Lo apretado de este calendario y el hecho de tener que dar las 48 horas reglamentarias de descanso a los equipos hace imposible que el clásico se cambie de fecha. Por lo tanto, debe jugarse el domingo 8.

problema 2 El Estadio Centenario

Nacional está en obras en el Gran Parque Central, su estadio, por lo cual iba a fijar el Estadio Centenario. Sin embargo surgieron problemas porque el escenario está reservado para el martes 10, cuando tocará la banda Maroon 5. Se hicieron gestiones con los organizadores del espectáculo para ver si era posible entregar el Centenario para armado del escenario el domingo por la noche, pero la respuesta fue negativa. Precisan cinco días antes del show entrar para montar todo.

En primera instancia el CEO de Cafo, Ricardo Lombardo, dijo que la prioridad sobre el Centenario la tiene el fútbol, pero también aclaró que hay una fuerte apuesta a organizar espectáculos, pues en la actualidad son los que dejan más ingresos a Cafo.

Este miércoles Gastón Tealdi, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, confirmó a Ovación que el Centenario está descartado. "Tenemos confirmado que el Estadio no va a estar para el 8 de marzo porque los organizadores precisan cinco días para armar el escenario", apuntó.

problema 3 El nuevo gobierno

El domingo 1° de marzo Luis Lacalle Pou asumirá como presidente de la república y con él comenzará a trabajar el nuevo gabinete ministerial, con Jorge Larrañaga como ministro del Interior. A solo una semana de entrar en funciones, el nuevo Poder Ejecutivo tendrá una dura prueba de seguridad como será un clásico.

Hubo un planteamiento por parte del futuro gobierno sobre la posibilidad de un cambio de fecha, pero ello debe ser habilitado por un Consejo de Liga de la AUF y no hay voluntad de este de hacer ningún cambio, como tampoco hay en la Mesa Ejecutiva de que solo se postergue el clásico y se juegue el resto de los partidos correspondientes a la cuarta fecha.

El gobierno, no obstsante, tiene un as en la manga que puede utilizar y es decir que no puede dar seguridad para la fecha 3, prevista para jugarse entre el viernes 28 y el sábado 29 de este mes, justo antes de la asunción de Lacalle Pou. Sin embargo, es una resolución que compete al gobierno actual y no al futuro, que es el que debe hacerse cargo de la seguridad del clásico.

problema 4 El Día Internacional de las Mujeres

Conocida la fecha del 8 de marzo, la organización Intersocial Feminista advirtió que esa fecha es el Día Internacional de las Mujeres y desde hace un tiempo ha sido adoptada para parar y marchar por sus derechos. La preocupación principal es que la marcha se hace por 18 de Julio y por la tarde, es decir que puede haber inconvenientes con los hinchas que salgan del Centenario. Incluso este miércoles hizo llegar a la AUF una carta para formalizar el pedido de que el clásico no se juegue ese día.

Esto se suma a la preocupación del futuro gobierno, que entonces tendrá dos focos importantes para brindarle seguridad. Por lo tanto, la recomendación es que el clásico no sea el mismo día y a la misma hora que la marcha.

posible solución Maldonado como sede

Ante esto, Nacional debía buscar una solución porque es el equipo local. A todo esto vale recordar que Peñarol mantiene la postura de no aceptar un cambio de localía. Es por ello que la institución tricolor planteó a la Mesa Ejecutiva que el clásico se juegue el domingo 8, en Maldonado y a la hora 15.00 aproximadamente, pues en el departamento fernandino también habrá marcha por el Día Internacional de la Mujeres, aunque claramente con menos convocatoria que la de Montevideo.

La Mesa Ejecutiva lo ve con buenos ojos, aunque con la limitación de que habrá muy pocos lugares para hinchas de Peñarol. El Domingo Burgueño Miguel tiene capacidad para 25.000 espectadores, que por medidas de seguridad seguramente se reducirá a unos 18.000 espectadores para el clásico.

En virtud de tan poca capacidad, la mayoría de los sectores serían destinados a hinchas tricolores, por lo cual incluso no se descarta que sea sin público visitante.