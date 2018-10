El clásico también es cosa de niños

Es cierto que Diego López todavía mantiene la duda en el lateral derecho. Las dos opciones son Giovanni González o Ezequiel Busquets y más allá de que para el juvenil aurinegro puede ser su debut en un clásico de Primera División, tendrá otra particularidad: podrá hacerlo siendo menor de edad.

A falta de cuatro días para cumplir los 18 años, el lateral derecho podría jugar su primer duelo de este calibre. Claro está que para Busquets sería prácticamente un sueño hecho realidad, así como también fue para el otro caso que se dio en el siglo XXI.

Un dato a tener en cuenta es que cuando le tocó saltar a la cancha, el otro involucrado la rompió y dejó la vara alta. Este sábado, Busquets tiene todo para repetir y cumplir un buen juego por banda derecha.

Hace 12 años se repitió:

Lunes 22 de mayo de 2006. Peñarol y Nacional igualaron 2-2 en el Estadio Centenario. Alberto Acosta anotó los dos goles del equipo aurinegro, mientras que Luis Suárez y Gonzalo Castro pusieron los tantos para los tricolores.

De todas maneras, hubo un juvenil que seguramente no se olvidó nunca de ese clásico: Maximiliano Arias. "Godzila" debutó en un clásico cuando todavía le faltaban cinco meses para cumplir los 18 años.

Esa tarde, pese a que Peñarol no se llevó los tres puntos, Maximiliano Arias disputó un muy buen encuentro jugando como zaguero junto al brasileño Luiz Nunes. De hecho, la crónica de Ovación al día siguiente indicaba que su puntaje era de 7.

"Figura. Con solo 17 años mostró que tiene una personalidad bárbara. Dejó el alma en cada pelota. Fue una de las figuras que tuvo Peñarol y del clásico. Tiene un futuro enorme", detalló el diario al día siguiente del choque entre aurinegros y tricolores.

"Durante la semana me habló Mario (Saralegui) y varios compañeros. Ruben (Paz) me dijo que jugara tranquilo, que era un partido más, pero yo le dije que no era así, el entorno es muy diferente. Te lo hace sentir la gente”, expresó "Godzilla" tras el partido.