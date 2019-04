Con el clásico entre ceja y ceja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido entre Danubio y Defensor Sporting que se jugará mañana en el estadio María Mincheff de Lazaroff a las 16 horas no es un partido más; ni para los de la franja ni para los violetas. Pues por más que haya quien no quiere reconocerlo como un clásico, así lo sienten los futbolistas desde formativas.



Para Marcelo Méndez, el técnico de los danubianos, será su primer clásico. “Es un tema que salió sólo durante la semana en el grupo, sobre todo teniendo en cuenta que en el equipo hay muchos juveniles. Ellos lo sienten desde formativas y nosotros nos estamos adaptando a la idea. Ojalá podamos ganar para darle la alegría a la hinchada en nuestra casa”, dijo Méndez.

“Creo que llegamos bien, más allá del resultado frente a Peñarol, pero nos quedamos conformes con la imagen que dejamos en el segundo tiempo”, añadió el entrenador de los de la franja.



“Respeto a Defensor Sporting, más allá de que no se le hayan dado los resultados en el Apertura. Conocemos las características de sus buenos jugadores, no tanto del técnico porque es nuevo”, afirmó Méndez, quien fue el domingo pasado al Franzini a ver el partido entre su próximo rival y Boston River.



“Uno nunca sabe si es mejor enfrentar a un Defensor así. A nadie le gusta estar en esa situación y seguramente querrán revertirla en el clásico”, finalizó Méndez.

Los danubianos realizarán hoy el último entrenamiento: harán un táctico y repasarán las jugadas de pelota quieta. El probable equipos es con Cristóforo, Ancheta, Felipe, Goñi, Sosa, Montes, Siles, Olivera, Grossmüller, Chacón y Federico Rodríguez. Hoy se conocerá el resultado de la resonancia que le realizaron a Leandro Onetto que terminó sentido en la misma rodilla que se rompió.

Ignacio Risso estará dirigiendo por segunda vez al primer equipo de Defensor Sporting. Su debut fue el fin de semana pasado con empate sin goles ante Boston en su casa.



“Nacho” pretende que su equipo sea intenso y que tome la iniciativa y el clásico frente a Danubio no va a ser la excepción. El partido no le será indiferente al entrenador, quien supo defender a los de la Curva de Maroñas.



“Yo me formé en Miramar Misiones, aunque la gente me identificó luego con Danubio. No salí de Danubio, aunque fue un club que me adoptó. Como después hizo Defensor Sporting”, explicó.



“Son partidos de los que más disfruté cuando me tocó jugarlos como futbolista y espero que siga siendo así”, dijo Risso, quien ve mejorar a su equipo día a día.



“Veo una evolución muy grande a nivel de funcionamiento y coronarlo con una victoria clásica nos vendría muy bien”, admitió el técnico violeta.

Ignacio Risso sabe que tiene que haber una distancia mínima con el futbolista. Y no tiene problemas al tomar decisiones, como la que va a tener que adoptar para ver quién juega en lugar de “Chino” Navarro. En el partido frente a Boston River, cuando se lesionó Navarro, ingresó Emiliano Gómez. Pero hay grandes chances para Pablo López, quien se recuperó de su esguince de tobillo.

la franja El enojo de Grosmüller En los últimos minutos del partido frente a Peñarol, “Maravilla” fue sustituido por Onetto. Se sentó en el banco muy enojado, dando golpes de puño al acrílico e insultando. Su bronca parecía destinada al juez y a su técnico. “Era un poco de todo. La calentura por el resultado y a nadie le gusta salir. Lo hablamos en el grupo y quedó todo aclarado. No está bueno, hay que respetar el compañero que entra y nuestras decisiones”, explicó Méndez.