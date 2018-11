Al clásico con otra cara

R ampla Juniors prepara el clásico frente a Cerro, que se jugará el domingo en el Olímpico. Y lo hace con otra cara. Es que los picapiedras se salvaron del descenso en la fecha pasada y ahora pueden encarar el partido ante su tradicional rival de otra manera.



Tras el empate sin goles frente a Torque, los jugadores tuvieron dos días libres. Seguramente, para dejar la angustia atrás. Volvieron a entrenar con el ánimo en alto y sabiendo que ganar el clásico sería la frutilla de la torta.



Por otra parte, el técnico Julio César Antúnez, que desde que llegó a la institución tuvo que enfrentarse a una cantidad de lesiones, ya puede contar con varios de esos futbolistas. De los siete jugadores que tuvo en un momento en sanidad, cinco se han recuperado. Entre ellos Jhony Galli y Cristian Olivera que están a la orden para el clásico. También lo están Julián Lalinde, Mauricio Felipe y Nicolás Rocha, ya habilitados.



“Logramos el objetivo de mantener la categoría. En seis fechas el equipo no perdió y metió diez puntos. Y llega bien, motivado al clásico. Rampla dio un paso importante, aunque el futuro le va a costar. En el torneo que viene va a tener que meter mucho”, reconoció Antúnez que pretende finalizar invicto su ciclo en el club.



“Hoy tengo mucha confianza en el plantel, porque cambió la cabeza. Están concentrados en lo que hemos venido predicando y creo en ellos”, agregó el “Tola”, quien reconoció a su vez, la buena temporada de los albicelestes.



CERRO. “Sé que Cerro ya está en la Sudamericana y pretende Libertadores. Este fue uno de los mejores años de Cerro en lo futbolístico. Fijate que se le fue Maureen Franco, que era el goleador y hoy nadie habla de él. Se han olvidado de Franco. Tiene buenos jugadores, a muchos de ellos los he dirigido y los conozco”.



Pero fiel a sus característica, el “Tola” no se achica. “Cerro ha hecho una muy buena campaña, como también la hicimos nosotros desde que llegamos al club. Llegamos al clásico tras haber sumado todos los fines de semana, tras mantener el invicto y tras rescatar a Rampla de la situación en que estaba. Y quiero terminar ganando”, enfatizó el entrenador.



“No creo que sea un partido lindo. Va a ser feo porque la cancha no ayuda. Pero es un clásico. Y un partido en el que ellos van por clasificar a la Libertadores y yo por sumar tres puntos más para dejar a Rampla un poquito mejor para el año que viene”, dijo Antúnez cuyo contrato termina al final de la temporada.



“Eso es lo único cierto, por eso no pienso en un futuro inmediato. En Uruguay en dos meses pueden pasar muchas cosas. Si la directiva de Rampla quiere conversar lo haremos. Pero para empezar una empresa hay que cerrar otra”.

Picapiedras. Hoy vuelven a entrenar por la tarde. Foto: Fernando Ponzetto.

los datos Números que hablan Hace 32 años que Rampla Juniors no consigue ganarle a Cerro en el Olímpico. La última vez fue el 27 de julio de 1986.

Rampla está invicto desde que Julio César Antúnez llegó al club. En seis fechas con el “Tola” sumaron 10 puntos.

Los picapiedras han sumado 20 unidades en el Clausura, los mismos que Cerro. Anotaron 14 goles y recibieron otro tanto.