Circunferencia imperfecta del Centenario dio que hablar

El drone regaló muy buenas imágenes de la previa del gran duelo deportivo que iban a protagonizar Nacional y Peñarol. Es evidente que la tecnología, en franca evolución, permite ver de otra manera un acontecimiento deportivo, pero también puede dejar al descubierto algunas cosas que suelen pasar desapercibidas.



En este caso, de manera inevitable la imagen del círculo central del campo de juego del Estadio Centenario dio que hablar por no tener una circunferencia perfecta. De manera inmediata las redes sociales explotaron con el tema y las burlas aparecieron por todos lados. Ahora bien: ¿por qué ocurrió esto? Lo explicó Richard Berriel, el canchero del Centenario.

"El césped se corta en cuadrados, a lo largo y a lo ancho, muchas veces para que quede impecable. Con un hilo del radio de la circunferencia habíamos marcado el círculo central, pero como el domingo volvimos a cortar dos veces el césped, cuando vimos las imágenes nos dimos cuenta de que el círculo se había deformado por el peso de la máquina de cortar césped, que pesa unos 2.000 kilos", explicó el funcionario de CAFO en declaraciones al programa "Cien por Ciento Deporte" de Sport 890.

"Cuando me pasaron la imagen del dron me quería morir", confesó, pues si bien acepta las críticas, explicó que no se trató de una negligencia y lamentó que "somos noticia porque el círculo no estaba perfecto y nadie habla de que la cancha estaba impecable".