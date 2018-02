Los cinco refuerzos de la Libertadores

Nacional elevó hoy la lista de 30 jugadores para la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que le hizo cinco incorporaciones, las que puede realizar al sortear las primeras fases del certamen continental.



A los 25 que ya tenía inscriptos, el técnico Alexander Medina decidió agregar al lateral argentino Gino Peruzzi -que no pudo ser anotado a las fases previas porque llegó cuando ya se había enviado la lista-, y a los juveniles Gabriel Neves, Facundo Labandeira y Diego Coelho, a quienes dirigió en Tercera División además de tenerlos en cuenta actualmente en el plantel principal de los tricolores.



Por otro lado también sumó al muy buen arquero Franco Israel, quien es el guardameta titular de la Sub 20 que mañana definirá la Copa Libertadores juvenil y que en el 2017 atajó en las formativas. Su destaque lo llevó a que el “Cacique” lo citara para realizar la pretemporada con Primera y demostró que está a la altura de las circunstancias.



El golero entró en el lugar de Gabriel Araújo, que se fue a préstamo a Sud América y en la mañana de este viernes comenzó a entrenar con el equipo buzón que dirige Gustavo Bueno, un viejo conocido que lo tuvo en formativas.



Vale aclarar que Nacional tendrá en realidad a 28 jugadores disponibles ya que no contará con el mencionado Araújo ni con Hugo Silveira, que se fue a jugar a Kazajistán, pero que previamente había sido anotado en la lista para jugar la primera fase de la Copa Libertadores.



Según la reglamentación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ninguno de los jugadores pueden ser remplazados.



Nacional se prepara para debutar en el Grupo 6 de la Libertadores el próximo miércoles 28 de febrero, cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el Gran Parque Central a la hora 19.15 con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar, secundado por sus compatriotas Carlos Cáceres y Darío Gaona.