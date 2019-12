Cinco razones para creer que Peñarol será campeón del Torneo Clausura

De cara a la final del Torneo Clausura que se jugará este miércoles a la hora 20:30 en el Estadio Centenario frente a Nacional, Peñarol afronta el clásico con la obligación de ganar para luego forzar dos finales directas por el Campeonato Uruguayo.

By Emiliano Esteves

El equipo de Diego López llega a esta instancia tras una agónica victoria frente a Cerro Largo el jueves en el Campeón del Siglo, victoria que estiró a 11 la racha de encuentros sin derrotas en lo que va de la temporada.

By Pablo Cupese

Además, Peñarol, a pesar de las bajas, ha mostrado un buen rendimiento y sobre todo, la intención de juego por las bandas para poner la pelota en el área, donde los delanteros han aprovechado sus chances.



Luego de caer en la cuarta fecha del Torneo Clausura con Liverpool en Belvedere por 1 a 0, Peñarol no perdió más y suma 11 juegos sin derrotas con un saldo de ocho triunfos y tres empates en lo que va de la temporada, lo que habla de la solidez que empezó a mostrar el equipo en el cierre del Campeonato Uruguayo.

Un punto bajo de Peñarol en la merma de su rendimiento en el inicio de la segunda parte de la temporada eran los goles y la escasa puntería de sus delanteros. Eso cambió y empezaron a llegar los gritos de los “9”. Lucas Viatri anotó en partido importantes y cuando se lesionó, apareció Xisco, quien lleva cinco conquistas. Y cuando el español no pudo estar, Luis Acevedo aprovechó su oportunidad y convirtió contra Cerro Largo.

La frescura de los jóvenes

Pellistri y De los Santos, dos cracks

Un punto alto en la segunda parte de la temporada y sobre todo en el Torneo Clausura, fue la inclusión en el equipo titular de Facundo Pellistri primero y Matías De los Santos después. El atacante se convirtió en pieza clave para Diego López y sigue creciendo, demostrando que no tiene techo, mientras que el volante ingresó frente a Racing en la sexta fecha y no salió más del once titular gracias a sus notables actuaciones. Le aportan frescura y velocidad a un equipo que necesitaba un cambio y lo tuvo desde las formativas.