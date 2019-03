Cinco preguntas a los tres candidatos a presidente de la Asociación Uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El jueves 21 de marzo se realizarán las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol, el último paso para dejar atrás la intervención dispuesta el año pasado por la FIFA. Tres candidatos se postulan ante el nuevo Congreso de la institución: Óscar Curutchet, Ignacio Alonso y Carlos Ham.

Con diversos antecedentes en la actividad deportiva, así como sus propios apoyos entre los clubes y los grupos de interés, los tres dirigentes contestaron cinco preguntas formuladas por Ovación sobre temas candentes del fútbol: la necesidad de cambios estructurales, el número de clubes profesionales, el proyecto de Liga Profesional, el plan de AUF TV y su relación con Tenfield. Y una cuestión básica y personal: ¿por qué decidió postularse para un cargo desde el cual deberá lidiar con innumerables problemas? Aquí están sus respuestas.

1) ¿Por qué aspira a presidir la AUF teniendo en cuenta los mil problemas del fútbol?

Óscar Curutchet: "Es un desafío trascendente por la importancia que tiene el fútbol para todos los uruguayos. Si hay un país que respira fútbol en este mundo, es justamente Uruguay. Lo que ha pasado en su historia es un milagro. Y el presente nos interpela permanentemente sobre el futuro de las instituciones. Tenemos un proyecto a largo plazo que estamos convencidos podemos llevar adelante y nos impulsa a esta decisión de presentarnos".

Ignacio Alonso: "Hace ya 15 años que soy dirigente de fútbol y el ámbito no me es ajeno. Estuve cuatro años y medio en el Consejo Ejecutivo, con mucha comodidad y satisfacción por el trabajo realizado. Cuando se dio la intervención, yo era uno de los candidatos para las elecciones que se iban a hacer en agosto, lo que me dio un impulso latente durante la intervención. Finalmente, analizando la situación, decidí confirmar la candidatura".

Carlos Ham: "Estoy trabajando en mi club hace cinco años y pude conocer muchos de los problemas que teníamos y trabajar junto a muy buenos equipos para ir solucionando algunos de ellos. El principal, sin dudas, es el económico; internamente hemos hecho todos los cambios que entendíamos necesarios y estaban a nuestro alcance, pero la solución de fondo a este problema pasa por cambios estructurales en todo el fútbol uruguayo. Somos muchos los equipos que tenemos esa visión. Desde hace más de un año participo como delegado por mi club en la AUF y tuve la oportunidad de interiorizarme en muchos temas. Me presento porque creo que hay que hacer un cambio muy profundo en el modelo actual del fútbol uruguayo y con un buen equipo, encarar y solucionar sus problemas más graves".



2) ¿Cómo piensa lograr cambios estructurales ante las trabas que suelen oponer los clubes?



Óscar Curutchet: "La metodología de trabajo que vamos a llevar adelante tiene que ver con un modelo participativo y democrático. Hay que tener la información sobre la mesa y todas las partes que forman parte del congreso deben tener toda la información sobre todo lo que está pasando en el fútbol uruguayo. Por ejemplo, ingresos, egresos, las políticas que estamos diseñando y el proyecto que se construye entre todos. Lo que no ha pasado en estos últimos años fue contar con la información suficiente para tomar las mejores decisiones".

Ignacio Alonso: "Nuestra aspiración, ya votado el estatuto, es poder comenzar transformaciones con el conjunto de los sectores. Hay un enriquecimiento de visiones y el poder de traba de las instituciones seguramente afloje. Los cambios vienen por profundizar dos o tres aspectos. La renegociación de los derechos de televisión, el mojón más importante que tendrá esta administración. Paralelamente, sí o sí, una regulación de la administración de los recursos, con una pauta presupuestaria que ordene la relación de ingresos y gastos de las instituciones. Además, la profundización de la mejora de la infraestructura y de la política de desarrollo del deporte en la base, en divisiones juveniles y en el fútbol femenino, sala y playa. En los tres ámbitos no va a estar ajena la OFI".

Carlos Ham: "Proponiendo cambios que sean creíbles y ejecutándolos. Ideas hay miles, pero se habla mucho y se ejecuta poco. El convencimiento de las decisiones a tomar y llevarlas adelante es la base para ir arreglando de a dos o tres problemas a la vez. Y así ir avanzando con foco en pocos temas hasta que estén concluidos para luego seguir con otros. Está claro que muchas veces serán decisiones difíciles y que no tendrán consenso, pero siempre iremos por los canales orgánicos con las mayorías necesarias. La realidad actual es insostenible".



3) ¿Hay que reducir el número de clubes profesionales?



Óscar Curutchet: "Es una decisión que tienen que adoptar los propios clubes. Entendemos que hoy no es el momento de tomar una decisión previa sin un análisis real y objetivo de la situación. Hace un par de años le pedimos al gobierno de Valdez una consultoría externa para conocer lo que genera el fútbol, social y económicamente, para poder analizar con datos la situación sobre su sustentabilidad en función del número de clubes. Nunca tuvimos respuesta. Vamos a hacer una auditoría externa de lo que ha pasado en los últimos años en la AUF y para tener datos que nos permitan tomar decisiones estructurales como esta".

Ignacio Alonso: "El número de clubes profesionales está bien. Hoy lamentablemente existe un debate sobre ese tema y veo que algunos clubes puntualmente tienen problemas. Hay un programa desde 2015 para bajar clubes de la B de 15 a 10, pero más allá de eso no se debe bajar".

Carlos Ham: "Si la situación no cambia, la reducción se va a dar por la vía de los hechos. En la medida que la situación económica cambie, un campeonato de primera con 16 clubes (donde ocho clasifican a copas y tres descienden) es sumamente atractivo, por lo que pienso que la cantidad de clubes es la correcta. Lo mismo para la segunda profesional, pero también tienen que ser autosustentables".



4) ¿Piensa promover la Liga Profesional?



Óscar Curutchet: "Estamos convencidos de que la Liga Profesional va a incorporar un nuevo producto al fútbol uruguayo. Va a profesionalizar y a tecnificar las distintas áreas vinculadas con la competencia deportiva. Es una de las líneas directrices sobre las cuales queremos trabajar en nuestro proyecto estratégico. Y estamos convencidos de que va a salir".

Ignacio Alonso: "La Liga Profesional va a surgir de la propia renegociación de los derechos de televisión y tiene su origen jurídico en la votación del estatuto del 30 de noviembre. Ahí se puso un artículo que ampara la creación de la Liga Profesional y entiendo que la fundación se debe dar paralela a la renegociación de los contratos. Y comenzar a regir a partir del día que rijan las nuevas contrataciones de televisión".

Carlos Ham: "Como delegado de mi club soy un convencido de que es un camino que hay que recorrer. No es mágico como piensan algunos y no resuelve los problemas de fondo. Pero hace total sentido que exista una Liga Profesional con sus propios estatutos y velando por sus intereses, como ocurre con otras entidades de la AUF y en otras partes del mundo. En caso de ser presidente, no me corresponderá promoverla, pues el presidente lo es de toda la AUF. Sí facilitar su concreción si en definitiva alguien decide impulsarla".



5) ¿Qué opina del proyecto de una AUF TV que implique una rescisión del contrato con Tenfield?

Óscar Curutchet: "AUF TV es una idea y como tal la hemos escuchado en reiteradas oportunidades. Es una buena idea, pero se necesita un estudio de factibilidad técnica, así como un análisis jurídico y económico de las situaciones contractuales existentes y luego decidir qué modelo aplicar. Si es un modelo asociativo, con alguna empresa de televisión ya vigente, o por el contrario un proyecto totalmente autónomo con las posibilidades técnicas que pueda contratar la AUF. Hoy no tenemos ningún proyecto, lo que hay es una idea que se tira, con la cual en principio coincidimos.

Ignacio Alonso: "Separo los dos temas. AUF TV es un proyecto que ya tiene seis años y que durante nuestra administración tuvo una explosión de contenido. El destino de AUF TV es crecer y salir del formato de las redes sociales para llegar a un público más tradicional. De ahí a que mañana o pasado sea el canal del fútbol uruguayo completo, como es en Chile, necesita esa renegociación. Es el objetivo o estado ideal de cosas, pero tenemos que llegar por una negociación. Los contratos vigentes tienen vencimiento en 2025 y eso no lo podemos desconocer. En nuestra cabeza el modelo de la gestión propia de los derechos televisivos está, tenemos que ver cómo llegamos".

Carlos Ham: "Es un proyecto súper interesante; los números iniciales son auspiciosos, pero requiere un análisis y un nivel de comprensión mucho más profundo que el que tengo hasta ahora. Pueden convivir AUF TV y Tenfield, o cualquier otro operador que esté dispuesto a comprar la señal".