Cinco positivos de COVID-19 en Nacional: "Rafa" García, Lores y Orihuela se pierden las finales

Nacional informó a través de un comunicado que el último resultado de los hisopados realizados arrojó cinco casos positivos de coronavirus entre los futbolistas y tres más entre los funcionarios.

Los jugadores afectados son: Rafael García, Ignacio Lores, Renzo Orihuela, Manuel Monzeglio y Axel Pérez.

Todos ellos se perderán las finales del Campeonato Uruguayo ante Rentistas. La primera está fijada para este domingo a las 20.00 horas en el Gran Parque Central y la segunda el próximo miércoles a las 15.00 en el Complejo Rentistas.



Ante esta situación sanitaria, las finales no corren riesgo de suspensión debido a que el reglamento establece que para solicitar la misma deben existir por los menos cinco casos confirmados de COVID-19 y que todos ellos cuenten con contrato profesional.



De los cinco casos, solo García, Lores y Orihuela tienen contrato. Los juveniles Monzeglio, que aún no debutó en Primera División, y Pérez, que recién lo hizo el domingo pasado, no.