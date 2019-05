Cinco a los que les hubiera encantado jugar en el Campeón del Siglo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana se jugará el primer clásico en el CDS. ¿Y a qué exjugador de Peñarol no le hubiera gustado enfrentar a Nacional en su estadio? Varios de ellos lo confirman para Ovación.

“Me hubiera encantado jugar un clásico en el CDS y también en el Parque Central”, dijo Fernando Alvez. “En el estadio de Peñarol, que es espectacular, con toda la gente a favor, pero también está bueno jugar con todos en contra. ¡Me hubiese encantado!”, agregó el exarquero aurinegro, que irá al clásico con su hijo y uno de sus nietos. El que más disfruta porque los demás viven en Francia. Orion Alvez tiene un año e irá por primera vez al Campeón del Siglo con camiseta y todo. Su abuelo espera que le de suerte a Peñarol.

“Jugar en un estadio de Peñarol era un sueño que tenía. Tener tu estadio y jugar con la gente al lado es impresionante. Es como jugar en Europa. Lo sé porque lo viví. El aliento de la gente se escucha mucho más que en el Centenario y ves a los jugadores al lado”, dijo, por su parte, Carlos Aguilera.

“¿Te imaginás lo que hubiera sido el CDS en la época del Quinquenio? Al tercer año lo tenían que agrandar”, agregó el “Patito”. “Hubiera sido extraordinario ser campeón y dar la vuelta ahí”, reconoció quien fue cuatro veces campeón uruguayo.

“Si hubiese jugado ahí y hubiera hecho un gol me abrazaba con la gente aunque me echaran. Es lo único que me faltó en mi carrera, hacer un gol y abrazarme con la hinchada de Peñarol”, finalizó Aguilera, quien mañana irá al Campeon del Siglo.



“¡Ni que hablar!, me hubiese gustado mucho. Siento nostalgia de no poder estar ahí en un partido clásico, más en uno tan importante como es este”, dijo Walter Olivera, campeón de América y del Mundo con Peñarol.

“Los clásicos son siempre partidos complicados y más este que es el primero en el CDS. No es un clásico más para los jugadores de Peñarol que no pueden quedar mal parados con la hinchada”, agregó el “Indio”, quien verá el partido por televisión.

PROBLEMAS. “Me hubiese encantado jugar en el Campeón del Siglo. Lo he pensado muchas veces: debutar ahí o jugar un clásico, con toda la gente de Peñarol”, afirmó José Batlle Perdomo quien fue Campeón de América con Peñarol en 1987.

“Además, en los años en los que yo jugaba el Uruguay no tenía los graves problemas sociales de ahora. Sinceramente, no sé si este es momento para jugar un clásico en el CDS. El otro día hicieron tremendo operativo en el partido con Flamengo, pero siempre hay algún problema”, agregó el “Chueco”, quien hoy dirige la Cuarta División aurinegra y entrena a los Sub 18 y Sub 19 del British School.

“No es que tenga miedo de que Nacional nos gane el primer clásico en el CDS, lo que temo es que haya problemas porque hoy te matan por doscientos pesos. Y yo no soy de ningún partido, por más que como mi padre era colorado me metió el Batlle en el nombre”, añadió.

Perdomo contó que cuando tenía edad de Cuarta pero jugaba en la Tercera aurinegra jugó un clásico en el Gran Parque Central. “Y estuvo buenísimo. Hice un gol casi de córner”. El exvolante no irá mañana al clásico, prefiere verlo tranquilo en su casa por televisión. “Comiendo unos sandwiches con la patrona y tomando una Coca-Cola o una cervecita”.

CHARLY. “Hubiera estado espectacular jugar en mi casa, frente al rival de siempre y con toda la gente me hubiera hecho sentir un mejor jugador. No hay mejor motivación que esa”, dijo por su parte Carlos Bueno. El hoy delantero de Cerro Largo tenía ganas de venir al clásico, pero como el viernes fue su cumpleaños e iba a festejar dependía de cómo se levantara.

“Me gustaría ir porque va a ser histórico. Más en este momento de Peñarol”, agregó Charly Good.

“Godzila”Arias: “La presión es toda de Peñarol”

“Sé que no puedo estar, pero me muerdo por jugar en el CDS. Cualquier partido con la camiseta de Peñarol, ya no el clásico”, dijo Maximiliano Arias, e jugador aurinegro y fanático del club. “Sería jugar en mi casa, me crié ahí adentro. Tenía cinco años e iba con mi padre y mi tío a las prácticas en la época del Quinquenio. Y veía a Peñarol salir campeón todos los años”, contó “Godzila”, quien hoy trabaja con su tío, el empresario. “Primero fui hincha y después disfruté mucho como jugador, por eso digo que me encantaría jugar cualquier partido con la camiseta de Peñarol en el CDS”.

Arias reconoce que la gran responsabilidad la tiene Peñarol y no niega que teme un resultado adverso. “Creo que todos tenemos un poco de miedo, porque es un partido que va a quedar en la historia y la presión es toda de Peñarol. El que tiene la responsabilidad es el local. Pero no tengo dudas que los jugadores van a salir a ganar”, dijo “Maxi”, que verá el clásico en el palco que tiene el “Boca” en el CDS, como cada partido.

Los exárbitros no son la excepción.

También a los exárbitros les hubiera gustado dirigir un clásico en el Campeón del Siglo. “A mí me hubiera encantado tanto en el CDS como en el Gran Parque Central”, dijo el exárbitro Fernando Cabrera.

“El tema es concientizar a la gente de que se trata de un juego y hay que disfrutarlo. Hay que jugar en todas las canchas como se hace en otras partes del mundo. Incluso recuerdo que cuando se comenzó a construir el CDS, la intención era que no tuviera alambrados, que fuera como en Europa, pero las autoridades no lo permitieron”, agregó el “Tano” que arbitró cuatro clásicos entre Nacional y Peñarol y dos clásicos de la Villa entre Rampla Juniors y Cerro, uno en el Olímpico y el otro en el Tróccoli.

“Ya arbitrar un clásico es otra cosa, se empieza a vivir durante la semana. Y hacerlo en la cancha de uno de los dos grandes como local debe ser impresionante. Todos los equipos deberían poder jugar de local y que los partidos sean una fiesta”, culminó quien anoche se sacó las ganas arbitrando el clásico de la Liga Senior.