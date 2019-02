Los cinco favoritos a ganar el torneo

Los equipos sudamericanos ya se pudieron observar. El Sudamericano de Chile reflejó la realidad de cada una de las selecciones, pero ahora hay que tener en cuenta la realidad de las restantes selecciones.

Aquellas que no forman parte de nuestro continente, que han demostrado buenos rendimientos y que llegan con buen pie a la Copa del Mundo que se se disputará en Polonia.

Malí

Tiene mucho potencial

En 2017, la selección Sub 17 de Malí llegó a las semifinales del Mundial de la categoría y finalizó en cuarto lugar. Dos años después, para el Mundial Sub 20, la misma generación de futbolistas es la única de los cuatro países semifinalistas que clasificó. Por si fuera poco, lo hicieron luego de consagrarse campeones de la Copa Africana de Naciones Sub 20 el pasado domingo 17 de febrero. Cinco de los actuales campeones africanos fueron al Mundial en 2017.