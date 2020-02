Cinco de los errores más insólitos de los arqueros en los últimos tiempos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jugadas insólitas, errores llamativamente sorprendentes por la tardía reacción de los arqueros hubo y seguirá habiendo. Lo que le tocó protagonizar a Ignacio De Arruabarrena con la Selección uruguaya fue realmente increíble, y se suma a varias acciones que el fútbol mundial ha regalado en las últimas temporadas.

Es que las fallas groseras de los arqueros en algunos casos se convirtieron en históricas. Como las recordadas de Loris Karius defendiendo al Liverpool inglés. Aquí van cinco jugadas bien llamativas.

tenía sed Se distrajo y descuidó el arco

Cuando la pelota se aproximaba con peligro a su arco, el holandés Mark Flekken bebía agua tranquilamente de espaldas al juego. La extraña escena, ocurrida en un Duisburgo - Ingolstadt de la Segunda división alemana en 2018, supuso el empate (1-1) del equipo visitante en el minuto 18 y acabó con el guardameta petrificado dentro de su arco, impotente ante el gol más inoportuno de su carrera. Para suerte del futbolista el Duisburgo terminó venciendo 2-1.

la peor noche Loris Karius perdiendo la final

La final de la Champions League de 2018 entre Liverpool y Real Madrid tuvo un claro protagonista: Loris Karius. El arquero del equipo inglés tuvo dos grandes errores que propiciaron el triunfo de los ‘merengues’.

En el primero de ellos, Karius realizó una acción insólita. Después de contener el balón entre sus manos y al momento de realizar un saque, este dio en el pie de Karim Benzema y el rebote terminó con la pelota ingresando en el arco.

"patinazo" Víctor Valdés y su regalo a Antonio Valencia

Antonio Valencia realizó una gran campaña en el Manchester United, pero el gol que le anotó al Middlesbrough en 2017 no fue por obra de su calidad sino por el "patinazo" que se pegó el arquero español Víctor Valdés. Fue en el triunfo por 3-1 y que lo cerró el "Toño" al correr una pelota que no quiso dar por perdida. El defensa le había ganado la posición y cedió el balón a Valdés. El arquero se resbaló, no pudo despejar y eso le costó demasiado caro.

Mirando al horizonte Al que madruga, Fox lo ayuda

Scott Fox, el arquero del Ross County, en la temporada 2017/2018 de la Premiership escocesa tuvo una increíble distracción que le costó a su equipo uno de los goles que terminaron construyendo la victoria de los Rangers por 3-1. Después de haber eludido al delantero Alfredo Morales, Fox dejó que la pelota rodara suavemente en el césped mientras miraba hacia adelante pensando en el destino que le iba a dar. Morales se incorporó rápidamente y aprovechó el descuido del arquero para adueñarse del balón y mandarlo luego adentro del arco.

y en un mundial El pase de Willy Caballero a Rebic

La goleada 3-0 de Croacia a Argentina en el Mundial de 2018 se inició con una terrible pifia del arquero Wilfredo "Willy" Caballero. Corría el minuto 53 en la cancha de Niznhy Nóvgorod cuando el defensa Gabriel Mercado retrasó la pelota para su guardameta. Lo que debía ser un pase o despeje de trámite terminó siendo una falla enorme por parte del futbolista de 36 años, quien dejó el balón flotando en el aire. El croata Ante Rebic, bien atento a la jugada, no perdonó.