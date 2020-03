Cinco cosas que tenés que saber de Waldemar Victorino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No lo dudo ni un segundo, mi equipo ideal lo armo con los titulares de la Selección que ganó el Mundialito del 80. Ese fue un equipazo y quizás algunos no le quieran dar tanta trascendencia porque el título se ganó en un período de dictadura en el país, pero lo ganamos jugando un gran fútbol y ante la sorpresa del Mundo. Lo quiero decir con entusiasmo: ganamos el título de campeón ante los campeones del mundo. Y somos, además, el único país que ostenta esa distinción porque nunca más se organizó el campeonato de los campeones. Para los más jóvenes puede asegurar que sobraba talento y amor por la camiseta. Teníamos un tremendo equipo y le ganamos la final a un Brasil que era muy poderoso”, contó Waldemar Victorino.



El equipo ideal de Waldemar Victorino.

1 Rival más duro

“Como lo dijo Ruben Paz, el rival más duro de los que enfrenté fue el Brasil de aquella final del Mundialito del 80. Ahora, en los duelos individuales, hubo varios encontronazos complicados. Ahí tengo que poner al ‘Indio’ (Walter Olivera), a (Daniel) Passarella y también a los zagueros del Nottingham Forest, especialmente al escocés Kenny Burns”.

2 El mejor gol

“Todos los goles que le hice a Peñarol. Los goles que marqué en partidos internacionales fueron muy buenos e importantes, igual que aquellos que hice con la Selección, pero para mí que soy tan hincha de Nacional no hubo satisfacción más grande que anotar en los clásicos. La alegría que sentía por anotar en un estadio lleno ante Peñarol era inmensa”.

3 El mayor error

“Sin duda lo que me tocó vivir en México con el sonado caso de la cadena de oro. Pagué las consecuencias por no abrir la boca, por ocultar a un compañero. Ese hecho me costó la separación del plantel y luego mi salida de Nacional. Nunca voy a decir quién fue, pero yo no la robé. La cadena la tenía yo porque un compañero me la tiró para protegerse y yo lo oculté”.

4 Viviría en...

“En mi lugar de toda la vida, en el Cerro. Es mi mundo, el lugar de mis amigos. Si bien el país no está como antes, porque hoy es un desastre, no cambiará el Cerro por nada. Bueno, en realidad debo admitir que hay un lugar en el que también viviría por el cariño que me entregaron: Ecuador. Tengo que admitir que siento a Ecuador como mi segunda patria”.

5 Mejor equipo

“El Nacional del 80. Fuimos campeones uruguayos, de América y del Mundo. Los jugadores teníamos un compromiso enorme entre todos. No nos permitíamos perder y estábamos liderados por un gran capitán, el mejor que tuve, Víctor Espárrago. Juan Martín Mugica impuso un estilo y los jugadores nos identificamos con él”.