Cinco cosas que tenés que saber de Venancio Ramos

“Voy a hacer un equipo netamente uruguayo, porque es mi sencillo homenaje a grandes glorias con las que jugué o respeté mucho. Podría hacer infinidad de equipos, con muchos de los talentosos futbolistas que me gustaba como jugaban, pero prefiero homenajear a los uruguayos. Y no es sencillo quedarse con once, porque tengo más de dos por puesto para destacar. Como ejemplo voy al puntero derecho: donde no voy a colocar ni a ‘Pinocho’ (Ernesto Vargas) ni a (Alberto) Bica, pese a que considero que fueron dos fenómenos. Armo un equipo bien tradicional con el 4-3-3 y también voy a ser injusto con un extraordinario futbolista y ser humano como Ildo Maneiro. Pero lo tengo presente, como a tantos otros”, expresó Venancio Ramos.

1 Rival más duro

“No sé si fue el rival más duro, pero sí el que más me marcó por lo que no pudimos lograr. Gremio no tenía un equipo superior al nuestro (Peñarol) y me dolió no ganar esa final del ‘83. Creo que fue un partido decisivo que nosotros no supimos obtenerlo, no puedo negar que hasta el día de hoy me cuesta aceptar aquella derrota de la Libertadores”.

2 El mejor gol

“Voy a elegir dos y ambos con la Selección uruguaya y por la misma Eliminatoria de 1985. El mejor se lo hice a Ecuador en el Centenario cuando iban 90 minutos de juego y estábamos empatando y el más importante fue el gol de penal a Chile, también en el Centenario. Yo no estaba en la nómina de ejecutantes, pero me tenía fe para hacerlo. Sentí que lo iba a hacer”.

3 El mayor error

“Di todo de corazón por eso no encuentro un error que me haya dejado una marca importante. Salí desde Artigas y logré muchas cosas en mi carrera. Soy un agradecido a todo lo que viví, por más que en el recorrido hubo un sube y baja. Quizás pueda tomar como un error el haberme retirado a los 33 años por factores que hoy no vienen al caso mencionar”.

4 Viviría en...

“En Lens, porque en Francia primero sos persona y después futbolista. El trato y el respeto de la gente fue maravilloso. Algo similar me tocó vivir en Ecuador, desde allí me traje recuerdos imborrables por la educación y el reconocimiento. Fue impresionante la calidez de todos. Me dieron la posibilidad de trabajar, algo que en Uruguay no tuve en ningún equipo”.

5 Mejor equipo

“El Peñarol de 1982 tenía todo. Era impresionante. Estoy convencido que si no hubiese sido por los problemas económicos ese era un cuadro para marcar una época. Reunió a jugadores que dejaron su huella en Peñarol y también en la Selección. Tenía un esquema definido, dos punteros y un diez de pegada, habilitador”.