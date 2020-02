Cinco cosas que tenés que saber de Ruben Paz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Son tantos los grandes jugadores que tuve como compañeros y tantos otros los que me deslumbraron por lo que hicieron en las canchas que es realmente muy complicado seleccionar nada más que a once de ellos. Igualmente, para tratar de poner en el equipo a muchos de los que me generaron admiración y respeto armo un equipo con mucho poder de ataque. Si hasta mi número 5 era un jugador excepcional como el ‘Hacha’ Ludueña. Sé que voy a dejar afuera de este equipo a muchos compañeros que se merecerían estar como Dunga, el ‘Pato’ Aguilera, el ‘Polilla’ Da Silva, Mario (Saralegui), pero hay que elegir, no queda otra. Así que este es el mejor once que armaría para que me represente en una cancha: 4-1-3-2”, afirmó Ruben Paz.



El once ideal elegido por Ruben Paz.

1 El rival más duro

“Es bien fácil si tengo que nombrar al jugador más duro que me tocó enfrentar porque el que me mataba a patadas era Blas Giunta. No me salvaba nunca de recibir un recuerdo suyo. En lo que respecta a los equipos, tampoco se me genera una duda, porque el Brasil del Mundialito del 80 con Junior, Batista, Tonhinho Cerezo, Sócrates, Zé Sergio y Luizinho fue durísimo”.

2 El mejor gol

“Se lo hice a Estudiantes de La Plata en 1987 (7 de diciembre), la noche que metí tres. Me quedo con el tercero, que no quedó registrado porque se armó lío en las tribunas y las cámaras se quedaron con eso. Llegué hasta el área eludiendo a los rivales, me saqué cuatro de arriba, y después también al arquero paraguayo Jorge Battaglia. Un golazo”.

3 El mayor error

“En la vida hay muchos aciertos y errores, quizás el que hoy, con el paso del tiempo, puedo analizar como el mayor de todos es el no haberme retirado en Peñarol. En aquellos tiempos los dirigentes del club no creyeron mucho en mis posibilidades futbolísticas y querían que viniera a rendimiento. Yo creía que no merecía eso porque me sentía que estaba excelente”.

4 Viviría en...

“Y si no estoy en mi país en el lugar del mundo en el que viviría feliz de la vida es en Buenos Aires. Es cierto que me une un sentimiento muy especial por todo lo que viví en Racing, por el cariño que me entregó y entrega la gente, pero de verdad la ciudad me gusta mucho. Buenos Aires tiene todo y, además, estás muy cerca de Uruguay. Mejor que eso imposible”.

5 El mejor equipo

“Estuve en muy buenos equipos, conformados por jugadores espectaculares, pero nada es capaz de igualar a la Selección uruguaya. Fue un sueño defenderla a nivel juvenil y otro más grande en la mayor. Ponerme la Celeste fue un orgullo inmenso, incomparable e inolvidable. Soy un agradecido por todo lo que viví”.