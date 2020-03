Cinco cosas que tenés que saber de Pablo Forlán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No es fácil hacer el once ideal porque jugué con grandes jugadores. En Brasil, por solo nombrar a algunos, jugué con Gerson y Tonino. En Uruguay lo hice con el ‘Pepe’ Sasía, con Héctor Silva, Ruben Ángel Cabrera, Tabaré González, pero me voy a quedar con un equipo completo de Peñarol que tuve la suerte de integrar. Ese equipo ganó todo y hasta me cuesta creer que algunos de ellos no tengan su fotografía en el Campeón del Siglo. Todos los que ganaron su lugar en el estadio lo hicieron por haber sido indiscutidos campeones, pero las que faltan, en algunos casos, son las de jugadores que conquistaron todo. Triunfaron en todos los campeonatos, incluso en la Supercopa de los campeones de América y del Mundo”, contó Pablo Forlán.



El equipo ideal de Pablo Forlán.

1 Rival más duro

“El rival más duro fue aquella ‘selección brasileña’ que tenía el Santos. Qué te voy a decir de Gilmar; Mauro y Calvet; Ismael, Zito, Geraldinho; Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe. Había otros rivales, como Independiente, ganador de ganadores. Pero el mayor rival que tuvimos fue el Santos de Pelé. El ‘rey’ fue algo fuera de lo común. Le vi hacer goles increíbles”.

2 El mejor gol

“Como iba tanto al ataque siempre tenía oportunidades y hacía goles, pero para mí el mejor que hice fue en el año 1976, cuando volví a Peñarol. Ganamos un clásico contra Nacional con diez hombres, íbamos perdiendo 1-0. Sobre el final hice un gol de tiro libre de 35 metros desde la América a la Colombes. La metí en el ángulo del segundo palo. Fue a Nilson Bertinat”.

3 El mayor error

“El mayor error lo cometí cuando me quise venir para que mis tres hijos mayores, porque Diego todavía no había nacido, estudiaran en este país, que quiero mucho. El presidente del Sao Paulo me ofrecía quedarme cinco años más de contrato y aunque me faltaban seis meses para terminar el vínculo me quise volver. Fue un gran error. Ganaba muy bien”.

4 Viviría en...

“En mi tierra. Acá, sin dudas. Con todos los problemas y temas que tenemos, aunque hoy el pueblo está respondiendo de la mejor forma, mi tierra es mi tierra. Me encanta, tengo a mis amigos, podemos juntarnos para compartir el mate y los asados, para recordar el pasado. Aunque el cuadro se está yendo, porque así es la vida, no hay nada mejor que Uruguay”.

5 Mejor jugador

“Me voy a poner de pie para responderte: Pedro Rocha. El volante más completo que yo ví y tuve la suerte de jugar con él. Fue algo maravilloso. Era un jugador completo, de área a área, tenía una gran zancada, dribbling y una pegada formidable. Su golpe era el de un látigo, no sabías si era zurdo o derecho”.