Cinco cosas que tenés que saber de Óscar Javier Morales

“Armo un 4-3-3, un equipo bastante ofensivo, pero con una buena línea de cuatro y un mediocampo fuerte y creativo. Los tres delanteros en su momento a Nacional le dieron muchas alegrías. Y elijo este equipo porque la mayoría de los jugadores que están ahí son amigos míos y porque entiendo que sus cualidades deportivas perfectamente le permiten estar en mi once ideal. Sé que me quedan muchos jugadores afuera, pero no hay más remedio porque hay que optar por once. Me hubiese gustado también poner a Luis Jonne, Dodó (Daniel) De los Santos que me enseñó bastante la posición del volante central, el ‘Bola’ (Álvaro) González que era un delantero en Cerro que anduvo muy bien y fue un gran goleador”, manifestó Óscar Javier Morales.



1 Rival más duro

“Uno de los rivales más duro que me ha tocado enfrentar fue el Santos de 2002. Salimos 4-4 acá en el Centenario y 2-2 allá en la cancha de ellos, lamentablemente por penales quedamos afuera. Santos tenía a Elano, Diego, Robinho, tenían un equipazo. Como jugador complicado y mañoso porque era de hablar mucho fue el Gaby Cedrés”.

2 El mejor gol

“Mi mejor gol fue en el clásico del Apertura del año 2002. Ganamos el partido 2-0 y me tocó convertir el primer gol y el segundo lo hizo Horacio Peralta. Otro gol que me gustó mucho fue uno que le hice a Rampla Juniors en el Charrúa, que ganamos 2-0 en el año 2008. Una carrera larga desde nuestro campo, toqué con ‘Matute’ Morales y definí contra el palo”.

3 El mayor error

“Uno de mis errores fue, en su momento, haber dejado los estudios. Si bien yo subí a los 20 a Primera en Cerro, estaba haciendo UTU y me dediqué al fútbol. Lamentablemente abandoné los estudios, algo que me hubiese posibilitado tener una carrera paralela. Otro error fue cuando me fui de Nacional en 2010 a Quilmes de Argentina y no me sentí cómodo”.

4 Viviría en...

“Desde los cinco años vivo en el Cerro pero me hubiera gustado seguir mi vida en el Barrio Sur. Yo nací en el Conventillo del Mediomundo y viví cuatro años. Lo demolieron y me tuve que ir y vinimos al Cerro. Me gustaría vivir en el Barrio Sur porque tengo lindos recuerdos. En el mundo, me gusta Málaga, porque me sentí súper cómodo y me encantó Miami”.

5 El mejor equipo

“Me quedo con tres equipos. Uno fue Cerro 1998 campeón de la Divisional B, porque se armó un lindo grupo con mayoría jugadores del club. Fui el capitán y me distinguieron como el mejor jugador. Nacional del tricampeonato 2000/2001/2002 y otro equipo es uno que voy a recordar siempre el de las cinco finales con Defensor 2008/2009”.