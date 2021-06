Cinco cosas que tenés que saber de Miguel Peirano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue campeón con Uruguay en los Juegos Panamericanos de 1983. Integró el plantel de Peñarol campeón de América y del Mundo en 1982. Fue un 9 goleador. Y a la hora de armar un once ideal, Miguel Peirano, hoy analista de fútbol, elige puro talento.

“Como todos podría armar una decena de equipos y, seguramente, me conformaría con sus integraciones porque tuve de compañeros y de adversarios a jugadores maravillosos, dueños de un talento increíble. También podría armar de forma exclusiva el once con el Peñarol campeón del 82, porque era un cuadrazo, pero prefiero hacer una Selección con aquellos a los que le reconozco sus virtudes. Me gusta un equipo ofensivo, con jugadores de muy buen pie, pero también quiero gente firme en el fondo y uno fuerte en el mediocampo. Eso sí, con mi once ideal me animo a jugarle a cualquiera porque por afuera los desarmo a todos y tengo mucha gente con gol. Si pueden que paren a esta pura calidad (risas)”.



El equipo ideal de Miguel Peirano.

1 El rival más duro

“En esa época, en los 80, había unos zagueros muy importantes, muy fuertes, duros, muy buenos marcadores. Pero en especial tuve en mi carrera dos adversarios muy duros: Carlitos Barcos y Ruben Baeque, el ‘Ñato’ Baeque. Cuando jugaban juntos para mí era como la Muralla China. Cuando jugaban separados era como un castillo. Fueron dos zagueros casi imposibles de batir”.

2 El error más grande

“Después de salir campeón Panamericano con Uruguay en 1983 había terminado lesionado en el partido final contra Brasil, volví a Uruguay y el profesor Omar Borrás, que dirigía a la Selección mayor, había hablado conmigo para citarme por la lesión de Fernando Morena. Yo corté la recuperación para ir a jugar un torneo con Peñarol y me volví a lesionar y quedé afuera de la Selección de 1983. Fue un error grande”.

3 El mejor gol

“El del Panamericano, sí. Ese día jugué lesionado, pero lo hice porque el maestro Óscar Tabárez me había pedido que jugara cerca del área que alguna pelota me iba a caer. Cumplí con lo que me pidió el maestro y esa pelota me cayó. Y, la verdad, aunque muchos dijeron que fue un golazo, yo la quise cruzar al otro palo y la pelota salió al primer palo. Entró en el ángulo, pero no en el que yo quería (risas)”.

4 Viviría en...

“Me tocó vivir en muchos países debido a la carrera como futbolista, pero más allá de que quiero mucho al Uruguay y es verdad que como tu tierra no hay, el lugar más lindo que conocí, en el que viví y por todos los años que estuve y la forma en la que me trataron me encantaría volver y vivir en Grecia. Cualquier lugar de ese país es muy hermoso”.

5 El mejor equipo

“Sin duda el mejor equipo que integré fue el Peñarol de 1982. Con ese equipo ganamos todo: el Campeonato Uruguayo, la Copa Libertadores y la Intercontinental en Tokio. Ese fue el equipo más importante que pude integrar en una institución como Peñarol. Tenía todo. Grandes referentes, jugadores espectaculares y todo el grupo muy unido en la búsqueda de los objetivos”.