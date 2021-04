Cinco cosas que tenés que saber de Martín del Campo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El once ideal está armado con jugadores con los que compartí vestuario y a quienes considero que eran excluyentes en cada posición. No es fácil optar, especialmente porque tuve la suerte de integrar la Selección uruguaya y de jugar en equipos a los que defendían futbolistas extraordinarios y con los que tuve una gran relación. Por ejemplo, me llevé bárbaro con grandes jugadores por ejemplo como Patricio Camps, Andrés D’Alessandro, Fernando Cavenaghi, Iván Pillud, Marcelo Barobero pero hay que elegir. No queda otra. Es auténtico que se termina siendo injusto porque te puedo armar cuatro grandes equipos, pero me quedo con este once titular porque me generaron admiración sus imponentes virtudes futbolísticas”, afirmó Martín del Campo.



1 El rival más duro

“El rival más duro que me tocó enfrentar fue el Palmeiras de 1998, que al final se terminó coronando campeón de la Copa Mercosur. Luiz Felipe Scolari dirigía a ese equipo que tenía al paraguayo Francisco Arce, Junior, Euller. Si bien teníamos un equipo interesante, la diferencia futbolística fue muy grande y nunca me sentí tan superado como en esos dos partidos”.

2 El mejor gol

”Voy a elegir el gol más importante y el mejor gol. En el primer caso me voy a quedar con el que hice con la Selección uruguaya en la Copa América de 1999. En la tanda de penales contra Chile para pasar a la final con Brasil. El mejor es el que le hice a Danubio en el Centenario en el Apertura del 2000 y en el minuto 88. Ganamos 2-1 y se vino el Centenario encima”.

3 El mayor error

“Errores o equivocaciones a lo largo de mi carrera tuve miles, sobre todo tácticas. Ahora que hayan cambiado el rumbo de un partido o hayan incidido directamente en un resultado, gracias a Dios ninguna. Diría que lo más saliente en todos los años de profesionalismo fue un autogol en la época en que jugué en Atlético Rafaela. Eso es lo más negativo”.

4 Viviría en...

“Mi lugar en el mundo es donde yo nací: Montevideo. Yo siempre quiero estar cerca de mis afectos y no concibo mi vida estando lejos de los mismos. Si de alguna manera tuviera la posibilidad, ya sea por trabajo o otra circunstancia, de ir a vivir a otro lugar me quedó con Río de Janeiro. Me gusta la calidez, sencillez de su gente, la energía de la ciudad y el clima”.

5 El mejor equipo

“Voy a elegir dos equipos. Hay que elegir por los compañeros de jerarquía que tuve y por los títulos logrados. En primer lugar pongo el Nacional de 1998 de Hugo De León que salió Campeón uruguayo ganando todo. Y también al River Plate de Argentina de Manuel Pellegrini de 2003 que tenía calidad y cantidad de buenos jugadores”.