Cinco cosas que tenés que saber de Marco Vanzini

EL RIVAL MÁS DURO



“El Santos de Brasil que enfrentamos en la Copa Libertadores en el año 2003. Fue una serie durísima: empatamos 4-4 en el Estadio Centenario en un partido agónico y luego fue 2-2 en Brasil, pero perdimos por penales. Jugaba Elano, Robinho, Diego y Ricardo Oliveira, entre otros. Tenían un muy buen equipo y los dos partidos estuvieron reñidos”.

EL MEJOR GOL



“Tendría que elegir el gol que le hice a Danubio en Jardines del Hipódromo en la final de 2002. Fue el empate transitorio y abrió el camino al título. También podría hacer referencia a dos los goles que me anularon contra Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores. Fueron muy mal anulados por el árbitro. Tenían mucha trascendencia y me quedaron grabados”.



EL MAYOR ERROR



“Me parece que la decisión que tomé de irme del Sporting Braga de Portugal fue el mayor error. Tenía contrato y tomé una decisión equivocada porque si me hubiese quedado podría haber logrado una carrera más larga en Europa y también más redituable en lo económico. Hoy, con el paso del tiempo, creo que le erré. Fue un error muy importante el que cometí”.

VIVIRÍA EN...



“Sacando Montevideo, porque siempre lo voy a poner en el primer lugar, elegiría una gran ciudad como Barcelona. La ciudad es espectacular, tiene todo. Es un combo completo por la gente, el entorno, el idioma. Es una ciudad que te brinda playa, montañas y montones de cosas para hacer. Vivía feliz y sin problemas en esa espléndida ciudad de España”.

EL MEJOR EQUIPO



“El mejor equipo que integré fue el Nacional de 1998. Ese equipo fue muy bueno desde lo técnico y lo anímico. Se consiguió el éxito deportivo en un momento que el club lo precisaba. Lo considero que fue uno de los momentos más importantes porque lo que había que cortar y por la forma en la que se jugó”.

BONUS TRACK: EL 11 IDEAL

“Yo armo un once en base a gustos futbolísticos en algunos casos, pero principalmente a la afinidad, a la amistad que forjé con muchos compañeros. No puedo obviar esto porque son grandes personas y, de verdad, en muchos casos, si la vida te diera la oportunidad de revivir momentos, me gustaría volver a jugar con ellos. Queda claro, mi equipo ideal sí o sí es con futbolistas que jugaron conmigo y principalmente con los que aprecio enormemente. Ojo, tonto no soy, entre los amigos hay fenómenos por lo que jugaban, lo que transmitían, la calidad con la que defendían o la capacidad que tenían para definir un partido. Tuve compañeros formidables, de una personalidad increíble y que la demostraron en cualquier cancha”.



El equipo: Leo Romay; Pablo Caballero, Diego Godín, Damián Rodríguez, Federico Bergara; Óscar Morales, Fabián O'Neill, Juan Albín, Rubén Sosa; Richard Morales y Bruno Fornaroli.