Cinco cosas que tenés que saber del "Loco" Sebastián Abreu

“No es fácil elegir un once ideal, son tantos los futbolistas buenos que he visto que estaría un día entero repasando nombres, armando un equipo, desarmándolo y volviéndolo a armar. Prefiero hacer un equipo con aquellos grandes jugadores con los que tuve la suerte de jugar y eso que también fueron un montón. La vida me permitió estar al lado de Guardiola, Ronaldinho, Silas, Recoba. ¡Qué calidad!”, dijo Sebastián Abreu y sorprendió también con algunos nombres como el del español Manuel Pablo con quien jugó en el Deportivo La Coruña o Roger Machado, el lateral izquierdo que fue compañero suyo en Gremio de Porto Alegre.



El once ideal de Sebastián Abreu.

1 Rival más duro

“Como jugador el que me infundía temor de que pudiera lastimarme era Víctor Hugo Sotomayor. Recuerdo un Vélez-San Lorenzo muy duro. Como equipo, el River Plate campeón de la Libertadores en el 96 te hacía pensar que iba a ser difícil ganarles. Los enfrenté con San Lorenzo y estaban Francescoli, Berti, Gallardo, Ortega, Crespo, Almada, tenían un cuadrazo”.

2 El mejor gol

“Me quedo con dos goles que hice en el fútbol argentino y que tienen grandes similitudes por el individualismo, la gambeta y la definición de la acción. Los dos fueron con San Lorenzo. Primero a Huracán en el 5-1 de 1997 y contra la ‘Anguila’ Gutiérrez y después ante Racing en el 3-1 del año 2000 contra el ‘Gato’ Sessa. Hubo otros, pero opto por estos dos”.

3 El mayor error

“Hoy, con el paso del tiempo, tomando distancia de todo lo vivido, estoy convencido que el mayor error que cometí en mi carrera fue el de haberme ido de Botafogo. El club me daba felicidad, pero en aquel momento por un conflicto con el entrenador tomé la determinación de cuidar mi nombre. Prioricé la historia lograda y resolví alejarme”.

4 Viviría en...

“Esto es bien fácil, por más que hay muchos lugares hermosos en el mundo y que he recorrido ciudades increíbles, viviría en Minas. Volver al pago es como un viaje en el tiempo, es regresar a las fuentes, a la etapa más linda de la vida que es la infancia. Es estar en el lugar que se acunaron los sueños y en el que comenzó a forjarse la vida. Minas es especial”.

5 Mejor equipo

“La Selección de 2010/2011. Tenía todo: juego, solidaridad, sentido de pertenencia, grupo ganador. Era un equipo que tenía todo lo que te gusta tener. Sabíamos defendernos, sabíamos jugar, estábamos preparados para sufrir, para disfrutar. Teníamos claro que no había partido imposible y nunca nos dábamos por vencidos”.