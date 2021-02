Cinco cosas que tenés que saber de José Luis Pintos Saldanha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Me quedo con un equipo con jugadores que fueron mis compañeros, con otros que me generaron una gran admiración y respeto y con algunos de la actualidad porque realmente me encanta lo que han logrado. Por ejemplo, yo era hincha del Real Madrid y por culpa de Luis Suárez me hice del Barcelona y ahora soy del Atlético de Madrid. Edinson Cavani es otro jugador que admiro. Hago una selección como de diferentes épocas y eso que podría limitarme exclusivamente a aquellos jugadores con los que compartí grandes momentos. No quiero olvidarme de Daniel Revelez, del ‘Bocha’ (Jorge) Cardaccio, del ‘Vasco’ (Santiago) Ostolaza y de Yubert Lemos, que fueron fenómenos. Pero armé un equipo especial”, afirmó José Luis Pintos Saldanha.



1 Rival más duro

“Tengo tres partidos que fueron muy duros. Recuerdo contra el América en la Libertadores de 1988 y contra Cruzeiro en la Sudamericana 1993. Pero el más complicado fue con la Selección contra Argentina en 1987, ellos venían de ser Campeones del Mundo, pero nosotros teníamos un corazón enorme y un espíritu ganador. Por suerte pudimos ganarle”.

2 El mejor gol

“No son muchos los goles que hice, tengo pocos en realidad. Pero hice un gol contra el River Plate que dirigía Fernando Morena. Aquel equipo jugaba con la ley del off side y por la velocidad que yo tenía amagué tirar un pelotazo pero me hice un autopase. Quedaron todos parados y me hice un golazo como de 30 metros. Me gustaría rescatarlo para poder verlo”.

3 El mayor error

“El error más grande es que me gustaba mucho la noche. Y no andaba con vueltas, me gustaba y salía. Me gustaba ir un rato a cada lado y lo hacía sin problemas. Yo tenía claro que después tenía que rendir en la cancha, pero salía. Quizás en lo otro que fallé es en no haber tenido un representante, quizás hoy no estaría trabajando aquí en Estados Unidos”.

4 Viviría en...

“Se sabe, yo no cambio a Uruguay por ningún país del mundo. Tenemos un país chico, pero tiene todo. Allá están mis amigos, mi familia. Me iría para Artigas, a mi barrio. En los últimos tiempos he hablado con muchos de mis amigos que siguen allá y tengo unas ganas de volver a vivir ahí y estar con ellos. Así que iría para Uruguay pero para mi pueblo querido”.

5 El mejor equipo

“El mejor equipo que integré fue el Nacional de 1988. Tuve la suerte de estar en ese plantel que ganamos todo. Ganamos todo lo que se nos puso por delante. Había un respeto y una unión entre todos muy fuerte. El que se mandaba alguna siempre era yo, pero me cuidaban mucho. Nos conocíamos de memoria”.