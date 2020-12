Cinco cosas que tenés que saber de Jorge Villazán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Pah, la cantidad de equipos que puedo armar con jugadores uruguayos es enorme. Y también con argentinos. Pero me voy a inclinar por hacer un once solamente con los nuestros. Y mi equipo lo hago con un 4-3-3 y lo formo con estos jugadores porque junto experiencia, tengo marca y sobre todo tengo mucho talento y buen juego. Sin olvidar que pongo en los laterales a dos futbolistas espectaculares. Sé que me puedo olvidar de algún otro jugador uruguayo que desde mi punto de vista merecería estar en el once. Por ejemplo, no puedo obviar a estos tres que considero que fueron fenómenos como ‘Cascarilla’ (Julio César) Morales, el ‘Tano’ (Nelson) Gutiérrez y el ‘Indio’ (Walter) Olivera, pero todos no entran”, contó Jorge Villazán.



1 Rival más duro

“Si estamos hablando de un marcador al que me tocó enfrentar pongo a Néstor Clausen y a un lateral de Napoli al que enfrentamos con Nacional, creo que era Bruscolotti. Me marcó hombre a hombre todo el partido, no se me desprendió ni un segundo. Era el Napoli de Ramón Díaz y la verdad que ese partido fue terrible porque jugué con un lateral que fue mi sombra”.

2 El mejor gol

“Creo que me quedo con un gol del Sudamericano juvenil de Ecuador en 1981, en el que salimos campeones. Se lo hice de tiro libre al arquero de Bolivia. Salió bárbaro. Le pegué y la pelota entró en el ángulo. Fue tremendo. Además de darme una gran alegría por ser con la Selección y con una gran generación, la verdad que fue un muy lindo gol”.

3 El mayor error

“Creo que quizás el error más grande de mi carrera lo cometí cuando tomé la decisión de irme de River Plate de Argentina. Yo arreglé para que me dieran el pase, porque había una deuda que el club tenía conmigo y pensé que lo mejor era partir y me fui. Lo hice porque supuse que podía irme a jugar al fútbol de México, pero después no salió el pase”.

4 Viviría en...

“El fútbol permite conocer muchos lugares, pero creo que lo haría en Montevideo. Me gusta mucho Uruguay y especialmente Montevideo. Si bien actualmente vivo en Buenos Aires no dudaría en regresar al país. El otro lugar del mundo en el que viviría sin problemas es en Sevilla. Es una ciudad encantadora, tiene todo, me gusta su clima, su gente”.

5 El mejor equipo

“Sin duda el River Plate de Argentina de 1985/1986. Era impresionante. Prácticamente una selección. Tenía jugadores de altísimo nivel. Y no solo los once jugadores titulares, el plantel era de primer nivel. Francescoli, el ‘Tano’ Gutiérrez, Gareca, Alfaro, Pumpido, Goycoechea, Morresi, Caniggia, Gallego, Alonso, un cuadrazo”.