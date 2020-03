Cinco cosas que tenés que saber de Jorge Seré

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rival más duro...

“Desde el punto de vista individual y pensando exclusivamente en las complicaciones que te generaba, nadie peor que Ronaldo Nazario. Se ganó bien el mote de Fenómeno. Nunca sabías de qué forma iba a terminar la jugada. En lo colectivo, el San Pablo de 1992 de Telé Santana con Cafú, Raí, entre otros. Tenían un cuadrazo y nos ganaron los dos partidos”.

La atajada...

“Uy, hubo varias que recuerdo y que debería destacar, pero creo que las dos mejores las tuve contra Battaglia en el partido frente al América en 1988 y contra Mirandinha en el partido ante Brasil en 1987 en el Preolímpico de Bolivia. Eso sí, las más importantes fueron la de los penales en la Intercontinental de Tokio 1988 y a Peñarol en la Liguilla de 1992”.

El mayor error

“Errores hay montones, quizás el más importante que tuve, al menos desde lo económico, es no haber tenido nunca un contratista o representante, porque eso me hubiera permitido jugar en países más poderosos. En lo deportivo, hay varios, imposible no tenerlos, especialmente por algunos de los goles que recibí. Después me quería matar cuando veía las repeticiones”.

Viviría en...

“En varias partes del mundo, pero si tuviera que salir de Uruguay. Eso sí, hay dos que le ganan al resto, uno de ellos en realidad es por la zona, no por un país específico. Lugar para quedarse sin problemas todo el verano es el Caribe. Te fascina por su belleza. La ciudad que me maravilla y disfrutaría, sin lugar a dudas cada día del año, es Nueva York”.

El mejor equipo

“Desde lo grupal y obviamente por los resultados que obtuvimos tengo que poner en primer lugar al Nacional de 1988. Ese equipo era ganador. Se sentía así en cada cotejo. Desde lo técnico, en cambio, tengo otra opción. Ahí me quedo con el Nacional de 1992. No tengo dudas que ese año armamos un equipazo”.