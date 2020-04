Cinco cosas que tenés que saber de Jorge Da Silva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

1) EL RIVAL MÁS DURO



“A mí hubo un equipo que me sorprendió fue el Dynamo de Kiev en el año 1986. Me tocó enfrentarlo con el Atlético de Madrid en la final de una Recopa de Europa, previo al Mundial del Mundial de México, y tenían 12 o 13 jugadores de la Selección rusa. Fue impresionante. Nos dieron un baile enorme. Nos ganaron 3-0 y el ‘Pato’ Fillol fue nuestra figura”.

2) EL MEJOR GOL



“Siempre recuerdo el segundo gol a Argentina en el Sudamericano juvenil de 1981. Recién estaba empezando, era una final. Fue una jugada por izquierda, el ‘Fito’ Barán tira el centro y yo la controlo de pecho, la acomodo y defino fuerte al primer palo. Recuerdo también uno muy lindo de chilena con el Atlético de Madrid contra el Valencia en el Calderón”.

3) EL MAYOR ERROR



“Creo que el mayor error lo cometí con mi salida de River Plate de Argentina, por la forma en que lo hice. Después de dos años y teniendo el club una deuda conmigo y con la versión semana tras semana de que me iban a pagar, un día le dije a Menotti que si no saldaban la deuda me iba y lo hice. No volví nunca más. Estuve tres meses sin equipo. Ese fue un error”.

4) VIVIRÍA EN...



“Como jugador y como entrenador durante 20 años estuve viviendo en diferentes partes del mundo y yo me quedo con Montevideo. Más allá del clima y de algunas cosas que nuestra capital no compite con otras ciudades, todas las veces que estuve afuera siempre tuve la cabeza en volver. Otra ciudad que eligiría sería Mendoza. Por su gente, las montañas, el clima”.

5) EL MEJOR EQUIPO



“Creo que hubo momentos buenos en todos los equipos en los que jugué, pero si me pongo a analizar por la calidad de sus jugadores y por rendimientos me quedo con el River del 87/88 con Menotti. Fue un equipo que más disfruté jugando porque al lado tuve jugadores extraordinarios. El otro fue el América de Cali de los 90”.