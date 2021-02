Cinco cosas que tenés que saber de Gustavo Poyet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“A pesar de que es un 4-4-2 es un equipo muy ofensivo. En la defensa puse dos centrales que me marcaron, uno que cubría muy bien como Fernando Cáceres y el otro un animal físicamente como Marcel Desailly. El resto todos grandes jugadores, desde la técnica, el entendimiento, el tratar bien la pelota y buscar siempre atacar. Es un equipo de mucho cuidado de la pelota y con gran vocación ofensiva. Se me hizo muy difícil, me costó dejar gente afuera. Uno se queda con ciertas momentos. Jugué con Pablo Bengoechea que me hizo ganar la Copa América, y el ‘Manteca’ Martínez que me hizo pasar el momento de más nervios de mi vida cuando tiró el penal. Da bronca dejarlos fuera. Pero en el banco están seguro”, expresó Gustavo Poyet.



1 El rival más duro

“El Barcelona de Cruyff, en los años 90, fue el equipo más difícil. Intentamos todo para ganarle: tirarnos atrás, presionarlos arriba, pegarles patadas, armar lío, nada servía. Lo sufrí mal a ese equipo. Recién muchos años después pudimos ganarle 6 a 3. Y el jugador: Roy Keane. Por donde jugábamos siempre había contacto, más de él hacia mí. Je. Me hizo sufrir en la cancha”.

2 El mejor gol

“El que todo el mundo recuerda es uno que le hice a Sunderland. Salté e hice como una media volea o tijereta, algo así tras pase de Zola. Pero para mí el más especial fue el que le hice a Real Madrid en la Supercopa de Europa en el 98. HabÍa hecho goles importantes, pero nunca en una final. Chelsea ganó 1 a 0, fui el jugador del partido, me gané el coche y lo doné en Uruguay”.

3 El mayor error

“No fue como jugador sino como entrenador: no haber averiguado lo que debía antes del ir al Betis. Y aprendí, ahora no me pasa. Podré tener otros errores, pero ese no. Debí averiguar cómo estaba el club y lamentablemente no hice ese trabajo de manera correcta porque era Betis. Me entusiasmé y me metí. Aunque no es excusa, no fue la razón por la que duré poco”.

4 Viviría en...

“No voy a contestar para quedar bien. Viviría donde vivo: en Londres. Por la energía que hay y por la cantidad de posibilidades de trabajo. Es un lugar por donde pasa mucho fútbol. Es una ciudad extraordinaria, con un gran movimiento. Todo pasa ahora y ya y eso a mí me hace bien. Es espectacular caminar por Londres cuando el tiempo lo permite. Nunca se termina de conocer”.

5 El mejor equipo

“El único equipo que jugué en mi vida y que la gente lo sabe de memoria es el Zaragoza del 95. Ganar una copa con Chelsea era previsible; ganar la Copa América con Uruguay, también. Pero ganar un título europeo con Zaragoza, no. Puede parecer contradictorio, porque donde jugué más fácil por mis características fue en Chelsea”.