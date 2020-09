Cinco cosas que tenés que saber de Eduardo Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Armo el equipo ideal con los jugadores que supe comprobar desde adentro de la cancha su destacado rendimiento a nivel nacional e internacional y en partidos importantes, de los de mayor responsabilidad para el futbolista. En el once hay dos excepciones y las voy a explicar: la primera es la de Fillol porque no compartí equipo pero es el prototipo de arquero que siempre me gustó: rendimiento alto, solvencia y sobriedad en el puesto. El otro el “Indio” Olivera. No tuve la oportunidad de jugar con él, pero fue uno de los mejores defensas centrales. Era un jugador que te ofrecía seguridad en cualquier escenario deportivo y sin importar las circunstancias. No elegía los partidos y todos le caían en la medida justa”, contó Eduardo Pereira.



1 Rival más duro

“En cuanto a equipos pongo a dos. A nivel de Selección a Argentina, campeón del mundo en 1986 y lo enfrentamos en el Monumental de Núñez (1987). A nivel de equipos el América de Cali, no teníamos una segunda oportunidad. Era ese año o nada, no había revancha, por lo menos desde el punto de vista personal. Y, por suerte, logramos el título”.

2 La mejor atajada

“Las atajadas las relaciono con los logros y por eso su importancia. También tengo dos. En la Selección el cabezazo de Funes contra Argentina y en Peñarol la atajada a Carrasco en la final del Campeonato Uruguayo de 1986. Era el minuto 90 y eso nos dio el pase a la definición por penales y la posterior consagración como campeones uruguayos”.

3 El mayor error

“Me tengo que referir a aspectos deportivos y si repaso la carrera rápidamente creo que, por suerte, errores grandes o mejor dicho de gran relevancia no tuve. Haber tenido uno de esos errores importantes hubiese significado que el equipo hubiera perdido un encuentro clásico o una final por una macana mía. Así que, por suerte, eso nunca me pasó”.

4 Viviría en...

“Nadie puede desconocer que hay lugares hermosos en todas partes del mundo, pero quince años de mi vida los pasé en el exterior y hoy no hay forma de que elija algo diferente a mi país. Vivo y viviría en Uruguay, no hay otra opción. Es más, lo haría en cualquier lugar, porque puede ser en Montevideo o en cualquier otro departamento”.

5 El mejor equipo

“Sin dudas, el Peñarol de 1987. Lo armamos de la nada y en medio de una crisis económica importante en Peñarol. Ese equipo le aportó a la historia del club logros internacionales y también colaboró con la Selección uruguaya. Era un equipo que tenía todo: personalidad, buen juego, compromiso colectivo”.