Cinco cosas que tenés que saber de Diego Lugano

“Es muy difícil quedarte solamente con once jugadores, porque tuve la suerte de estar junto a muchos extraordinarios. Elegiría a once uruguayos con los que tuve la suerte de compartir hermosos momentos en la Selección, pero siempre me olvidaría de alguien y cometería una injusticia, así que la solución es dejarlos a todos afuera. Voy a elegir a once extranjeros. Y ojo que tampoco es fácil armarlo el cuadro, porque por ejemplo voy a dejar fuera de este equipo a dos futbolistas que para mí merecerían también integrarlo como Márcio Amoroso e Isco, a quienes tuve de compañeros en São Paulo y en el Málaga. Este es mi cuadro”, manifestó Diego Lugano.



El equipo ideal de Diego Lugano.

1 Rival más duro

“Como jugador tuve unos cruces muy duros con el zaguero turco Emre Asik. No aflojaba nunca, era durísimo. Otro que era terrible de enfrentar era Zlatan Ibrahimovic. Guapo y salado de verdad porque además de ser muy técnico no eludía la batalla física nunca. No son los que me hayan provocado más problemas futbolísticos, pero sí que eran duros como rivales”.

2 El mejor gol

“Si fuera por lo lindo tengo que quedarme con uno que hice de chilena en Turquía, pero es imposible que no elija al que le hice a Costa Rica por el repechaje para el Mundial de Sudáfrica. Y, además, no fue de casualidad que pudiera levantar la pierna tan arriba, yo tenía esa flexibilidad porque la trabajaba por horas. Hacía pilates solo. Fue un premio al trabajo”.

3 El mayor error

“Lo cometí en la preparación para el Mundial de 2014. Me pasé de rosca, entrenando de más sin tener en cuenta la edad que tenía y las nanas que me afectaban. Además, estuve metido en todo: lo futbolístico y lo extra. Me metí un desgaste enorme durante 20 días y la pequeña artrosis que tenía en la rodilla no me aguantó en el Mundial. Me lo cuestiono”.

4 Viviría en...

“Si hay algo lindo que te da el fútbol es aprender de la cultura de diversos países, comprender cómo piensa la gente en otros lugares. Estambul fue maravillosa, París impactante, São Paulo es también una metrópolis impresionante. Es difícil optar por una. Voto por las tres. En Uruguay soy de Canelones y de Colonia, porque me tiran mucho más que Montevideo”.

5 Mejor equipo

“La Selección. Si hablamos de equipo y de lo que se precisa para armarlo estaba todo ahí: había química, energía positiva, pasión, solidaridad, respeto por el compañero, sentimiento de pertenencia y también un equipazo. Nos juntamos dos generaciones y estuvimos cuatro años jugando al gran nivel y contra los mejores”.