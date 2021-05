Cinco cosas que tenés que saber de Daniel Enríquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Me incliné por hacer un equipo con todos jugadores uruguayos, aunque perfectamente podría haber incluido a alguno jugador extranjero. Además, tomé la decisión de hacer una elección con futbolistas de varias épocas y en algunos casos la elección la determinó como hincha. O por admirar a quienes llegaron a Primera división. Sí pongo a algunos compañeros, que además de unirme una gran relación, considero que hicieron muchas cosas para ganarse un lugar en el once ideal. Como le pasa a todos, siempre al hacer un repaso tenés un montón de grandísimos futbolistas para incluir entre los once mejores, pero bueno, no quedaba más remedio que elegir. Así que para mi gusto este es el mejor cuadro que puedo armar", expresó Daniel Enríquez.



1 Rival más duro

“El rival más duro Nottingham Forest. Porque ese partido fue la final del mundo y era un partido único y había que ganar o ganar. Desconocíamos mucho lo que tenían porque no había muchos videos, cada córner era un suplicio porque venían los gigantes a cabecear. Tenían un arquero como Peter Shilton que tapaba todo el arco. Ganamos pero fue durísimo”.



2 El mejor gol

”Hay un gol muy cómico. Fue en Tercera y ese año fui goleador siendo zaguero junto con Alfredo Arias que era el 9. Un córner que tiraron en contra nuestra observé que ellos no tenían nadie al rebote. Le dije al arquero que la agarrara y la tirara larga. Ni siquiera marqué a nadie. Empecé a correr y le gané a todos. Pared con Alfredo y quedé derecho al arquero. La vi toda”.



3 El mayor error

“Fue haber dejado el fútbol demasiado joven. Lo dejé en México con 29 o 30 años. No quise ir a jugar a San Luis de Potosí, estaba en la capital y me sentía cómodo. Hugo Fernández me quería llevar a Puebla de ayudante de campo. Me retiré joven y empecé una carrera de entrenador, como ayudante de campo, muy joven. Creo que las lesiones me desmotivaron”.



4 Viviría en...

“En Río de Janeiro, porque es una ciudad que me gusta muchísimo. Tiene todo. Tiene río, tiene mar, tiene montañas, morros, tiene verde, tiene ciudad. Es maravillosa. Tenés todo el año verano y es una ciudad hermosa en la noche y en el día. Podés vivir con el marco que elijas. He ido varias veces y sinceramente es un lugar mágico. A mí me encanta”.



5 El mejor equipo

“Sin dudas el Nacional de 1980 y en 1981. En ese equipo nos acoplamos muy bien y cuando digo el equipo nombro a los dirigentes, a los técnicos y a los jugadores. Teníamos un plantel muy chico, pero bien trabajado. Mugica logró un equipo táctico, pero con inventiva y fútbol. Teníamos todo. Jugadores muy técnicos y con gol”.